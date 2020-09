Stratta: "Estamos listas para presentar el proyecto de Paridad Integral"

Foto 1/2 Foto 2/2

Reunidas en mesas de trabajo a través de una plataforma virtual, mujeres referentes de distintos partidos políticos y de diversos ámbitos de la vida social y política de la provincia, delinearon los aspectos más importantes que deberá contener el proyecto de Ley de Paridad Integral en Entre Ríos. El aniversario de la promulgación de la Ley Nº 13.010 que instauró los primeros derechos políticos de las mujeres en la Argentina, le dio un marco especial al encuentro.



La Vicegobernación de Entre Ríos a través de la Red para la Igualdad, el espacio que nuclea a mujeres de diversas identidades políticas y referentes multisectoriales de toda la provincia, llevó adelante este miércoles una "Jornada Participativa hacia la Paridad". Mujeres representantes de los más diversos ámbitos de la provincia se reunieron a través de una plataforma virtual en mesas de trabajo para consensuar de manera conjunta los principales ejes para un nuevo proyecto de ley de paridad integral en Entre Ríos.



Trazando un horizonte

La vicegobernadora Laura Stratta abrió la actividad y celebró la amplia convocatoria de mujeres a este espacio. Puso énfasis en el acontecimiento histórico que se conmemora este 23 de septiembre, lo que le dio un marco especial al encuentro. Y lo hizo recordando un fragmento de uno de los discursos de Evita hace 73 años: "El voto que hemos conquistado es una herramienta nueva en nuestras manos pero nuestras manos no son nuevas en las luchas".



Seguidamente, Stratta habló sobre la necesidad de "corregir inequidades" a fin de que "lo cuantitativo nos permita a las mujeres poder incorporar nuestras perspectivas en las políticas públicas, en el diseño y en la ejecución de las leyes, y en la construcción de una de una sociedad mejor". Y añadió que es importante "no pensar únicamente en la paridad en el marco de la política sino en una paridad integral que nos permita incorporar este concepto de equidad no solamente en los tres poderes del Estado sino también en las organizaciones e instituciones de la sociedad civil".

Luego, la Vicegobernadora hizo hincapié en la importancia de que nuestra provincia pueda ser "vanguardia" en proponer una paridad integral desde un espacio multipartidario y multisectorial ,que "venimos transitando y construimos colectivamente entre todas, en el marco de la Red de Igualdad". Además, señaló que al momento de planificar y fijar una estrategia común en torno a la paridad también es necesario "pensar en la diversidad" es decir "poder representar a otros grupos que siempre son minoritarios y que no tienen voz".

Durante la exposición Stratta también manifestó: "Hemos podido llegar hasta aquí construyendo juntas, trazando un horizonte y una estrategia mejor, acordando la necesidad de poder construir una mejor sociedad, pero también convencidas que desde la política teníamos que hacer esta convocatoria para corregir las injusticias y las desigualdades", dijo tras resaltar la importancia de "poder hacerlo con la empatía, la seriedad, la profundidad, la calidez y la humanidad que la temática lo requería". Y agregó: "Nos parece que estamos listas para presentar en la Legislatura provincial este proyecto de Paridad Integral que nos permita dar los debates que tenemos que dar", aseveró la Vicegobernadora.



Apoyo del Presidente

En otro tramo del encuentro, Stratta recordó la visita que el presidente Alberto Fernández realizó este miércoles a Paraná. En ese marco, contó que habló con mandatario nacional sobre el proyecto de paridad que están trabajando en la provincia, enmarcado en una mirada multipartidaria y multisectorial. "El mundo ha cambiado mucho, y entre las cosas buenas que han cambiado en el mundo y en Argentina es ver a las mujeres movilizadas reclamando los mismos derechos. Y eso es muy necesario que ocurra, porque si lo logramos y lo cumplimos vamos a ser una mejor sociedad. La mejor sociedad es la sociedad en la que somos todos iguales. Por lo tanto, apoyo la paridad de la mujer en Entre Ríos. Cuenten conmigo", así lo definió el Presidente en su mensaje dirigido a las mujeres integrantes de la Red de Igualdad.



Mesas de trabajo

Tomando como antecedente la legislación nacional y de otras provincias argentinas respecto a la paridad de género, el trabajo durante la jornada se organizó en torno a comisiones que abordaron los principales aspectos que deberá contener el proyecto de ley entrerriano.

En este sentido, se hizo foco en el concepto de paridad integral, entendiendo que una legislación provincial que cumpla con lo que dispone el artículo Nº 17 de la Constitución de Entre Ríos, deberá contemplar la paridad como principio de igualdad, oportunidades y trato "en todos los órdenes", es decir, en cargos de representación política gubernamentales y no gubernamentales como organizaciones e instituciones de la sociedad civil.

Tras el debate, cada comisión elaboró las conclusiones de los intercambios, las cuales formarán parte del borrador del proyecto.



Red para la Igualdad

La Red para la Igualdad impulsada por la Vicegobernación de Entre Ríos es un punto de partida para avanzar en acciones efectivas que corrijan las inequidades de género en todos los ámbitos de la vida social y política de las mujeres de la provincia. De ahí que su conformación tiene como principal característica la participación multipartidaria y multisectorial.

Desde este espacio inaugurado en julio pasado, se promueven diálogos y jornadas de formación e intercambio con referentes de distintos puntos de la provincia y del país con el objetivo de aportar a la construcción de la igualdad.