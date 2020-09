Diputados aprobó proyecto que establece un cupo laboral para personas trans

En la sesión de este jueves, la Cámara Baja de la provincia aprobó el proyecto de ley que garantiza derechos en el ámbito laboral para las personas travestis, transexuales y transgénero.



"El Estado provincial, sus organismos descentralizados y las empresas del Estado están obligados a ocupar personas travestis, transexuales y transgénero, que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no menor al 1 % de la totalidad de su personal, y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por ellas, de acuerdo con las modalidades que fije la reglamentación".



En este marco, la diputada justicialista Stefanía Cora, destacó "la construcción de consensos para lograr la ley del cupo laboral trava-trans, el fortalecimiento de la democracia y los derechos".



Por su parte, la diputada Gracia Jaroslavsky celebró este proyecto, pero consideró que "es necesario poner el foco en un desafío que debemos abordar cuando hablamos de derechos: provocar un radical cambio social que abra la conciencia, ver cómo hacemos para educar en la diversidad, como logramos que todos recibamos el mismo respeto y tengamos las mismas oportunidades".



En la Cámara de Diputados también se sancionó el proyecto por el cual se modifica el Artículo 146° de la Ley 10.027 referido a la presentación de los presupuestos municipales.



Sobre el final se aprobó un proyecto de resolución impulsado por el diputado Julio Solanas por el que la Cámara expresa su apoyo al decreto de necesidad y urgencia Nº 690 que declara servicio público esencial a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga. Homenajes El diputado Juan Domingo Zacarías rindió homenaje al recientemente fallecido Mario Cafiero, uno de los principales impulsores de la investigación sobre la deuda externa argentina.



En tanto, Jorge Cáceres homenajeó a Néstor Cuestas, integrante del grupo folklórico Los Hermanos Cuestas, mientras que Sara Foletto y Esteban Vitor hicieron lo propio con el joven dirigente radical Nicolás Palazzotti, ex candidato a intendente de Feliciano por Juntos por el Cambio. La ex intendenta de Feliciano, Silvia Moreno, visiblemente homenajeada, se sumó al homenaje.



Por su parte, Manuel Troncoso homenajeó al histórico dirigente José Ignacio Rucci y al político desarrollista Rogelio Julio Frigerio, e hizo referencia a un homenaje trunco que se le pretendió realizar a Rucci en la Legislatura porteña.



Luego José Cáceres sostuvo que "están demás la chicanas" y consideró que "el peronismo es tan incomprendido por los sectores gorilas", refiriéndose al homenaje que había realizado Troncoso. También hizo referencia al Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer.



En tanto, Juan Manuel Huss, sostuvo que "ningún integrante del movimiento nacional justicialista puede rechazar un homenaje al compañero José Ignacio Rucci, pero buscan la división".



Más adelante el diputado Julio Solanas homenajeó a su hermano, Raúl Patricio, un hombre de "profundas convicciones".



Carina Ramos, por su parte, hizo referencia al Día Internacional de las lenguas de Señas y a la necesidad de "seguir dando batalla" para lograr una mayor igualdad entre mujeres y hombres. Marina Farfán abogó por una real paridad de género.



Ayelén Acosta, por su parte, en el marco del Día del Estudiantes, expresó que "ojalá se pueda volver a estudiar a las aulas" y también bregó "por la plena participación de mujeres en todos los ámbitos de toma de decisiones".