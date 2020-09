"Queremos volver a las clases presenciales", dijo el titular del CGE

El presidente del Consejo General de Educación (CGE) Martín Müller, dijo que "la expectativa de la vuelta a clases siempre la sostenemos y estamos trabajando para eso". Si bien dejó en claro que no se puede dar una fecha concreta y que "siempre hemos sido muy prudentes", indicó que "mientras tanto estamos trabajando al 100 por ciento, pensando que esto puede llegar a ser una posibilidad, ojala que sea durante este ciclo lectivo 2020, gradual y paulatinamente. Hay que seguir trabajando y en la medida en que las condiciones sanitarias nos vayan permitiendo proyectarlo, tenemos toda la decisión y el Gobernador de la provincia lo ha manifestado así, que queremos volver a las clases presenciales".



Por otra parte, Müller indicó en declaraciones a Elonce TV que no habrá repitencia ni promociones. Y explicó que en la Resolución 2405 "trabajamos en la posibilidad de extender el ciclo lectivo 2020 hacia marzo - abril del año que viene para que aquellos estudiantes que no pudieron aprobar en el tiempo regular de diciembre las materias de este año, puedan hacerlo en los meses siguientes del 2021".



"El mensaje claro tiene que ser que nuestros estudiantes y las familias que están haciendo un enorme trabajo para garantizar junto a los docentes la continuidad pedagógica, sigan realizando las actividades porque hay informes en septiembre y noviembre que van a dar cierre al 2020", mencionó el titular del CGE y confirmó que "se va a contemplar que hay chicos que no han podido tener una continuidad regular y tendrán una promoción acompañada en el 2021 para que cierren los contenidos del actual ciclo lectivo". Elonce.com