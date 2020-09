Destacan el anuncio de la construcción de un nuevo hospital para Villaguay

El senador provincial, Adrián Fuertes, celebró el convenio firmado este miércoles por el presidente Alberto Fernández y el gobernador Gustavo Bordet, para la construcción del nuevo edificio del hospital de Villaguay, que reemplazará al existente y que demandará 532 millones de pesos.El legislador, ex intendente de Villaguay, señaló que el actual hospital Santa Rosa "fue inaugurado en el año 49 y no fue concebido como un hospital para Villaguay, sino para una de las cuatro regiones en las que se dividió la Argentina para la atención de la pandemia de Tuberculosis. Este hospital fue hecho para atender pacientes de tuberculosis y al ser tan enorme, su deterioro en más de 70 años es ostensible y su mantenimiento es absolutamente inviable".Precisó que "las partes que funcionan del hospital son mínimas, el resto está abandonado, es una estructura que tiene serios vicios con el paso del tiempo que lo hacen antiguo, sumado a todos los problemas de salud que tiene toda la geografía provincial".Según detalló, "hace mucho tiempo desde la municipalidad de Villaguay nos abocamos a buscar financiamiento para un proyecto, que data del 1 de junio de 2013 y que fue gestionado ante el CFI. Ahora tuvimos la enorme noticia de que el gobernador Bordet y el presidente Fernández se hicieron eco de nuestras permanentes gestiones para tener un hospital pequeño, moderno, adecuado a lo que es Villaguay"."Esto no va a resolver el 100 por ciento de los problemas, pero es innegable que es un momento histórico y un gran comienzo para poder, entre todos, con la colaboración de los municipios, las comunas, las juntas de gobierno y el gobierno provincial, poder llevar adelante un proyecto de salud que se merecen los villaguayenses", subrayó.Y remarcó: "Estamos muy contentos porque es una gestión que lleva casi una década, que fue receptada por el gobernador Bordet y el presidente Fernández. Para nosotros fue una noticia impactante, porque si bien teníamos información por parte del Ministerio de Infraestructura, se aprovechó la llegada del Presidente para firmar el convenio y hacerlo público".El legislador explicó que se trata de la construcción de un nuevo edificio, porque "no tiene ningún sentido reparar un hospital que fue construido en el año 49, con 400 camas, para recibir pacientes de tuberculosis de un cuarto de la Argentina; en ese año no había nada en Villaguay. Era una mole, un hospital cinco veces más grande del que necesita Villaguay que, proyectado hasta el año 2050, contempla 80 camas. Por lo tanto, reciclar un edificio para que sea apto para un hospital de salud de ese tamaño es un dispendio generalizado de fondos públicos que no tiene ningún sentido, independientemente de que el viejo hospital se pueda usar para otras cosas".