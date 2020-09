Cabandié: "Todos los fuegos son provocados, el juez está durmiendo la siesta"

Incendios provocados

Criticas al juez

Reclamo

Esta semana volvió a sentirse con mucha intensidad en Rosario el humo proveniente de la quema de pastizales en las islas entrerrianas.Pero para el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, la única forma de ponerle fin al problema es si el juez federal, Daniel Alonso, se levanta "de la siesta" y avance en procesamientos.Para el funcionario nacional no hay dudas que los fuegos son intencionales y por más que los brigadistas o la naturaleza los apaguen, van a volver a encenderse si no se sanciona a los responsables.en contacto con Radio 2. Y apuntó con dureza contra el magistrado federal para que se haga cargo del caso: ". En horas puede resolver la culpabilidad y la responsabilidad. y decir quiénes son los irresponsables que cometen esto, con los catastros y la geolocalización"., criticó y señaló que la misma Corte Suprema de Justicia nacional podría pedir celeridad., observó el ministro que este jueves estará en la región junto con la ministra de Ambiente santafesina, Erika Gonnet.También: "Cumplen una tarea ejemplar, no tengo dudas, pero necesitamos mayor colaboración mayor esfuerzo", dijo.Actualmente, el Sistema nacional de manejo del fuego tiene apostados en el Delta 40 brigadistas, tres aviones hidrantes y dos helicópteros.Pero nada parece contener el fuego y con una primavera que se presenta seca, el panorama no es para nada alentador., es la Justicia la que tiene que hacerlo", insistió. Fuente: (Rosario3).-