Proyecto de Ley autoriza uso de ibuprofenato inhalado para pacientes con Covid19

Foto: Ilustrativa

La iniciativa, que acompañan los diputados Julio Solanas, Jorge Caceres, Nestor Loggio y la diputada Carmen Toller, pretende impulsar acciones que colaboren ante el particular contexto de emergencia sanitaria provocada por la pandemia.A través de un proyecto de Ley se pretende autorizar la utilización de Ibuprofenato de sodio como uso compasivo para el tratamiento de pacientes con Covid-19 en la provincia, "entendiéndose como medicamentos compasivos a aquellos que se administran a un paciente antes de que el fármaco haya recibido su aprobación oficial para esa indicación, o estando aprobado oficialmente, lo sea para otras patologías o indicaciones y no para la situación clínica del paciente", según se aclara en el texto cuya autoría corresponde al presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano.Con el objetivo de colaborar y contribuir con la recuperación de pacientes afectados por el coronavirus, la iniciativa propone al Poder Ejecutivo, por medio del ministerio de Salud, como órgano de reglamentación y control del uso de la terapia.El tratamiento, que fue desarrollado por investigadores del Centro de Excelencia en Productos y Procesos de Córdoba (CEPROCOR) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), permitió descubrir dos propiedades fundamentales del medicamento "una antiinflamatoria, la más difundida, y otra, la menos conocida, es la de ser bactericida y viricida, la cual no está aún muy explotada", tal cual expresa el texto presentado por Giano.En ese sentido, el proyecto de Ley destaca que "el ibuprofeno no se administra habitualmente como analgésico y antiinflamatorio, sino que se aplica como ibuprofenato de sodio (ibuprofeno hecho soluble al agua) a través de nebulizaciones con una solución hipertónica, es decir con alta concentración de sal". Además, enfatiza en la importancia de "evitar con drogas antiinflamatorias la progresión hacia el síndrome inflamatorio multisistémico activado por COVID-19".De este modo, Entre Ríos se sumaría a las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Jujuy y La Rioja, las cuales han obtenido muy buenos resultados terapéuticos a partir del uso del ibuprofenato de sodio. Por su parte, la provincia de Santa Fe se encuentra trabajando en un texto de similares características.