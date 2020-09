Cafiero recordó que la "crisis de recesión y pobreza la dejó Macri"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, volvió a responsabilizar a la administración de Mauricio Macri de dejar "una crisis con recesión y pobreza" y sostuvo que el Gobierno de Alberto Fernández está impulsando un rumbo para "volver a producir, generar empleo y recomponer la capacidad exportadora" del país.



Cafiero ratificó además la política oficial monetaria y de coparticipación, y la redistribución de parte de fondos nacionales que desde 2016 la Nación entregó a la Ciudad de Buenos Aires, en favor de la provincia de Buenos Aires, para morigerar la crisis generada por la pandemia de coronavirus, y reivindicó las medidas gubernamentales en otras áreas, por ejemplo en la justicia.



"El desarrollo requiere de dólares", dijo Cafiero, quien reconoció que actualmente ello "no va a acompasado" con algunas variables de la economía y "esos desequilibrios repercuten en la cantidad de dólares" existentes.



Al respecto hizo hincapié en las exportaciones: "Lo que está sucediendo es que Argentina debe recomponer su capacidad exportadora; los dólares se consiguen por exportar trabajo argentino y hacer un círculo virtuoso o se consiguen por la vía del endeudamiento, que fue lo que ocurrió en los años ficticios del macrismo", afirmó.



Añadió que "la pulsión de ahorrar en dólares es una cuestión cultural que hay que ir modificando" y en ese sentido coincidió con el presidente Fernández en que hay que fomentar "el ahorro en pesos".



Al respecto destacó que "hay instrumentos para ahorro en pesos, pero esto no va a terminar en un gobierno ni de la noche a la mañana, menos cuando hay una crisis del macrismo con recesión y pobreza y encima se le monta la pandemia".



Cafiero resaltó lo hecho por el Gobierno para la "reestructuración de la deuda que nos dejó el macrismo" y dijo que esa acción "es parte de las herramientas para sanear la economía".



En declaraciones al canal TN, el jefe de Gabinete reivindicó que "hay empresas que están invirtiendo y anunciando líneas de producción, como Peugeot, Quilmes, otra de línea blanca (Visuar); esa es la Argentina productiva".



En ese marco aseveró que hay "empresarios que empiezan a confiar en este modelo, no solo para un puñado de amigos del expresidente (Macri)" y afirmó que "el 70% de lo que se produce en Argentina se consume aquí, por eso hay que montar un mercado interno vigoroso".



"Tenemos que volver a producir, a generar empleo", dijo, y expresó que "estamos pensando en una nueva etapa de créditos" para la producción.



"Si se pretenden soluciones mágicas, les decimos que este Gobierno no le va a mentir a la gente", enfatizó. Y consultado sobre la "herencia" que dejó la expresidenta Cristina Kirchner a Macri, Cafiero resaltó: "La herencia de Cristina a Macri déjamela todas las veces, con un PBI creciendo, una inflación a la mitad de lo que nos dejó él".



"Pero la gente no merece excusas. El peronismo no pone excusas, avanza y toma las decisiones correctas", amplió.



Acerca de las modificaciones en las partidas destinadas a la Ciudad de Buenos Aires, el Jefe de Gabinete dijo que "la redistribución se venia charlando desde enero".



Y afirmó: "No queremos la coparticipación de los amigos, que se definan no por decreto sino por una ley que no va a estar sujeta a los vaivenes políticos de nadie.Tenemos una posición política totalmente distinta con el Gobierno de la Ciudad, pero coordinamos muy bien las acciones" por el coronavirus.



También en tono critico al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta sostuvo: "Cuando hay manifestaciones no pasa nada, cuando rompen un móvil de televisión no pasa nada, pero cuando van los trabajadores a reclamar hay represión, eso es macrismo explicito".



Acerca del Poder Judicial y la suspensión de traslados de magistrados que habían sido resueltas por decreto por el macrismo, Cafiero sostuvo: "Nosotros no intervenimos en la justicia, y la Cámara de Casación avaló todo lo que se hizo en la Cámara de Senadores".



"Dejemos a la justicia tranquila y que con independencia trabaje e imparta justicia, que no la influyan los vientos políticos", abundó.



Sobre las marchas de protesta, dijo que "ponen en riesgo la salud de los que marchan y de terceros" y aseguró que "no avalamos ningún tipo de manifestación" en esta etapa de pandemia.