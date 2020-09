UPCN repudió descuentos a trabajadores de salud

Desde UPCN manifestaron "nuestro repudio a esta situación, ya que las licencias profilácticas son un derecho que tienen los trabajadores para descansar -sobretodo en estos tiempos en los que han sido sobreexigidos debido a la pandemia-. Es inaceptable que se les impida cobrar la totalidad del bono que el gobierno nacional destinó como incentivo para que las y los trabajadores de salud sean reconocidos".



"Debe buscarse una solución urgente a este problema a los efectos de que los trabajadores no se sientan perjudicados, ya demasiado tienen con la situación de exposición y de cansancio permanente como para que todavía le sucedan estas cosas", afirmó la Secretaria Gremial, Carina Domínguez.



"Al final trabajar en salud parece más bien un castigo. A los trabajadores que forman parte del grupo de riesgo les descuentan el horario atípico, e incluso algunos trabajadores que fueron aislados están denunciando que también les descontaron este adicional", disparó Dominguez.



Desde el Gremio, insisten que este es el momento en el cual el personal de salud "debería ser el grupo más reconocido por el gobierno. Sin embargo, a los compañeros y compañeras no se los tiene en cuenta y no se adoptan las medidas para cuidarlos".