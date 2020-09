Arroyo: Prestaciones sociales como el IFE "deben estar asociadas al trabajo"

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dijo que "es evidente que hemos tenido un aumento de la pobreza" y que la prioridad será "recuperar a los que, en el medio de la pandemia, se transformaron en sectores pobres y no lo eran".



"Es evidente que hemos tenido un aumento de la pobreza", dijo Arroyo en declaraciones formuladas esta mañana a la radio La Red al ser consultado sobre su previsión en relación a las estadísticas en relación a evolución de la pobreza en el primer semestre del año, que dará a conocer el próximo 30.



En este sentido, el ministro señaló que los sectores de la población que se encuentran actualmente bajo la línea de pobreza son "los que ya lo eran, a lo que se les sumó a los que se le pararon las changas por la pandemia, y la gente que, con un trabajo formal, terminó igual en un merendero porque no le alcanza".



En ese marco, Arroyo manifestó que "la primera tarea es recuperar a los que en el medio de la pandemia se transformaron en sectores pobres y no lo eran".



Arroyo sostuvo que existen "tres generaciones de pobreza estructural, es decir pobreza intergeneracional en una misma familia", por lo cual "el desafío es doble: recuperar a los que han caído en la pandemia, pero también a los que ya venían con esta situación".



Por otra parte, analizó que, "sacando el tema del trabajo y el coronavirus, los otros dos problemas más grandes son el costo de los alimentos y el sobreendeudamiento de las familias".



En tanto, Arroyo manifestó que las prestaciones sociales como el IFE "tienen que estar asociadas al trabajo" como con "capacitarse en oficios y terminar la escuela", y precisó que el pago del IFE 4 "se está estudiando".



En tanto, el ministro indicó que hay "500 comedores donde antes de la pandemia analizamos la situación nutricional" pero que tras la llegada del coronavirus al país "nos pusimos a contar personas".



"La cantidad de asistentes aumentó, pero baja un poco cuando se carga la tarjeta Alimentaria, y en algunos casos hubo un poquito más movimiento de changas de construcción y textil", indicó Arroyo.



En este punto, señaló que estas fluctuaciones "dependen mucho de las aperturas en las distintas regiones".



"No obstante, está claro que en el segundo trimestre de este año estuvo más cerrada la actividad", finalizó Arroyo.