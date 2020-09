Recomiendan "no condenar a la repetición" y detallan cómo evaluar a los alumnos

El Consejo de la Calidad de la Educación -integrado por ministros, legisladores, académicos, gremialistas y legisladores- recomendó al Ministerio de Educación que no se "condene" a la repetición, la estigmatización o a la deserción a los estudiantes que tuvieron dificultades para seguir el ritmo de las clases durante la pandemia de coronavirus.Sostuvo, además, que para el 2021 "se deberán realizar adecuaciones para favorecer los aprendizajes, con mayor atención y apoyo en los sectores más desfavorecidos en las condiciones actuales", informó la cartera educativa.Tras aconsejar no calificar con números a los alumnos, porque implicaría "equilibrar situaciones totalmente desiguales en las condiciones de aprendizaje", recomendó el enfoque de "una evaluación formativa, que debe ser clara para evitar confusiones""Se recomienda no utilizar calificaciones en este año escolar dado que eso implicaría equilibrar situaciones totalmente desiguales en las condiciones de aprendizaje que están atravesando las alumnas y los alumnos. La comunicación del enfoque de una evaluación formativa debe ser clara a fin de evitar posibles confusiones en la comunidad educativa", se indicó en un texto.Exhortó a "trabajar en base a ciclos y con el concepto de promoción integral del período 2020-2021, el cual permitiría reconocer los avances en los aprendizajes de todos los estudiantes, y a la vez no condenar a la repetición, a la estigmatización o a la deserción a aquellas y aquellos que han tenido dificultades de distinto tipo para seguir el ritmo de las clases".Para el Consejo de Calidad de la Educación, es preciso "no condenar a la repetición, a la estigmatización o a la deserción a aquellas y aquellos que han tenido dificultades de distinto tipo para seguir el ritmo de las clases".El Consejo Nacional de Educación es un órgano integrado por treinta y cinco miembros permanentes: dos representantes del Ministerio de Educación, cinco Ministras/os de Educación provinciales en representación del Consejo Federal de Educación -uno por cada región- ; cuatro legisladores/as nacionales miembros de las comisiones de educación de ambas cámaras; cinco de las organizaciones del trabajo y la producción; cinco representantes de las organizaciones gremiales docentes con personería nacional y catorce consejeros/as por la comunidad académica y científica.A través de la resolución 549/2020, se reglamentó por primera vez la composición y funcionamiento del Consejo Nacional de Calidad de la Educación, creado en 2006 por la Ley de Educación Nacional, como órgano de asesoramiento especializado sobre la evaluación y mejora de la calidad de la educación y la equidad en la asignación de recursos.Fue creado con "la finalidad de constituir un ámbito de diálogo plural tanto desde el punto de vista político como sectorial, se propone centralmente aportar al diseño de políticas de Estado orientadas al mejoramiento de la calidad y la igualdad educativa en la Argentina, a través de diagnósticos e iniciativas".