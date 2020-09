Suspendieron los vuelos de cabotaje hasta el 12 de octubre

Pese a las múltiples manifestaciones de distintos ministros del Gobierno, que proyectan la reanudación de vuelos regulares para el 1° de octubre, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) envió una comunicación formal a las aerolíneas en la que notifica queTanto Aerolíneas Argentinas como JetSmart, Flybondi y Andes reprogramaron sus servicios de cabotaje a partir del 12 de octubre, en sintonía con la notificación recibida.", señala el comunicado de ANAC, ySegún detalla, esto rige hasta el 12 de octubre, lo que coincide con la finalización del nuevo período de aislamiento definido por el presidente Alberto Fernández la semana pasada.ANAC puede informar sus resoluciones a través del Boletín Oficial -como lo hizo cuando en abril pasado suspendió la venta de pasajes hasta el 1° de septiembre- o mediante el sistema Notam (Notice to Airman), al que tienen acceso las empresas aeronáuticas, como ocurrió en este caso.Desde el Ministerio de Transporte explicaron que-que es el que debería caer o modificarse para permitir los vuelos regulares- y que el 12 de octubre es la fecha en la que, llegado el caso, se debería renovar.Sin embargo, aseguran que no se trata de una medida concluyente. "Esto no quita que si se levanta la suspensión mediante una decisión administrativa, una resolución o un decreto el restablecimiento de los servicios sea antes del 12", señalaron fuentes oficiales."Tal vez no el 1°, pero sí apostamos a octubre. Hay que considerar que las aerolíneas necesitan 20 o 30 días para preparar las operaciones regulares", agregaron. Las señales son muy confusas para las aerolíneas que, efectivamente, necesitan tiempo para la planificación de sus itinerarios y aceptan las idas y vueltas con cierto fastidio.Cabe recordar que apenas algunas semanas atrás la propia funcionaria al frente de ANAC, Paola Tamburelli, había ratificado que la fecha estimada por el Gobierno para reanudar los vuelos regulares sería el 1° de octubre, aunque insistió en que la confirmación final dependería de la situación sanitaria y de la decisión del Presidente.Por otro lado,De hecho, según fuentes oficiales, hay más de 10 provincias que ya anticiparon que no quieren recibir vuelos en octubre.La Nación