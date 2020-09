Arroyo: "Con el tiempo, vamos a ir en camino de lograr un Ingreso Universal"

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aseguró que "la Argentina necesita un ingreso universal ciudadano" y, aunque dio por hecho que con el tiempo se irá en esa dirección, indicó que las condiciones fiscales no están dadas para concretar esa iniciativa.



"Hoy las condiciones fiscales no dan, pero históricamente la Argentina ha sido pionera en América Latina de encarar nuevos derechos, y no dudo que, con el tiempo, vamos a ir en la dirección de un Ingreso Universal de Base porque la Argentina necesita un ingreso universal ciudadano, una renta básica universal", dijo Arroyo en diálogo con AM750.



En tanto, y continuando con los planes de asistencia a los diferentes segmentos ante el contexto de crisis generado por la pandemia en el país y en el mundo, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación lanzó el Plan Potenciar Joven, indicó Arroyo.



Según explicó, se trata de un programa de reparto de kits de trabajo para que jóvenes de entre 18 y 29 años puedan acceder a herramientas para comenzar un emprendimiento.



Para ello, se recuperaron herramientas que quedaron en la Aduana y se armaron kits para diferentes oficios, entre los que Arroyo mencionó "peluquería, gastronomía, herrería y textil".



"Convocamos a jóvenes de 18 a 29 años que llenan un formulario, acreditan que tengan que ver con alguno de los rubros, y un jurado evalúa la entrega de dichas herramientas", indicó el ministro.



"La salida tiene tres ejes: el plan Potenciar Trabajo; un ingreso de base para trabajar o capacitarse en oficios y completar el secundario, y la urbanización de los barrios, que no solo representa acceso a los servicios básicos, sino derecho al hábitat y plan de empleo", dijo el ministro respecto al panorama general.



Por eso, "el ingreso de base es importante para la gente que se quedó sin trabajo", dijo y agregó que "cuando uno habla de changas habla de 6 millones de personas".



Mencionó además que al Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep) "se anotaron 800 mil personas", lo que "marca la cantidad de gente que necesita máquinas y herramientas para trabajar".



Arroyo asumió que, debido a la pandemia, "está aumentando la pobreza" y que el Estado está haciendo "un esfuerzo" para paliar esa situación que calificó de "dolorosa".



Habló también del "aumento de los precios de los alimentos en los barrios y al sobreendeudamiento de las familias" como factores que también inciden en este empobrecimiento.



Arroyo asumió que, en este contexto, los datos que informe el Indec el 30 de septiembre "sin dudas van a marcar un aumento en de pobreza y desocupación", que ya era alta al inicio de la pandemia.