Gainza: "Al municipio le falta escuchar y dialogar con los vecinos"

El dirigente del PRO, Emanuel Gainza

"Hay una disociación entre los problemas de la política y los de la gente"

"La gente demandará que la política de respuestas a los problemas del día a día"

, en diálogo con el programa, afirmó que luego de terminar su mandato como concejal, el año pasado "Y en el caso particular de Paraná, me permitió en estos meses, seguir estando presente cerca de los vecinos, tratando de dar una mano. Yo soy de los que están convencidos que no se necesita de un cargo político para poder estar presentes y ayudar, y sobre todo en un momento como este, muy difícil de la Argentina, también para la provincia y la ciudad, donde veo con mucha preocupación cosas que están pasando desde la política".El dirigente ve "con mucha preocupación" lo que "está sucediendo" ya que "Las prioridades del gobierno están totalmente puestas en elementos que no son de los problemas que tienen el día a día del ciudadano común que claramente son dos, la crisis educativa en la que estamos, y la crisis económica o de empleo".para que vuelvan a llevar dinero a su familia", opinó.Para Gainza "ese, hoy están más presentes que nunca. Y eso nos tiene que convocar a que trabajemos en conjunto, todas las fuerzas políticas, a que pongamos las prioridades sobre las cuestiones que son importantes. No estamos en época electoral, no hay elecciones acorto plazo, esta es una gran oportunidad para que le demostremos a la gente, a la ciudadanía, a los vecinos que la política puede estar a la altura de las circunstancias".A nivel local, entendió, "Por ejemplo, las maestras, de los jardines privados, durante meses no han podido trabajar, durante meses han pedido audiencias y el primer resultado de la audiencia fue proponerles un espacio en la Feria de Salta y Nogoyá, para que vendan pastelitos. Otro ejemplo, el intendente hizo declaraciones diciendo que ni los bares ni los gimnasios son los focos de contagio y después, cuando hubo que recrudecer la cuarentena, los primeros que volvieron a cerrar, de un momento para otro son los bares y los gimnasios, que estuvieron meses para poder abrir"."Respecto al diálogo, que es la única herramienta para poder salir delante de esta situación,, como el transporte público, como el tema de los empleados municipales y sus prestaciones durante la pandemia, ver cómo hacíamos para proponer ideas para que los distintos comercios puedan volver a abrir sus puertas, con distintos protocolos que se han aprobado en otros lugares del mundo. Creo que al gobierno municipal le cuesta el diálogo. Tengo muchas esperanzas que estas actitudes se revisen, de que se convoque a la oposición para poder trabajar juntos. Creo que la salida es buscar puentes, formas de colaboración", puso relevancia.Asimismo, apuntó que tienen "la misma preocupación que el intendente, que la ciudad pueda avanzar y que los vecinos de la ciudad vivan mejor. Creo que es una gran herramienta, que quien convoca, que es el gobierno oficialista, tiene siempre más herramientas para avanzar en estos consensos".Consultado respecto de la renovación de autoridades en el PRO, Gainza dijo que "Nuestro partido va a renovar autoridades provinciales y departamentales., Obviamente parece un tema menor, dentro de lo que estamos viviendo con la pandemia, pero institucionalmente es importante que sigamos renovando el partido, que siga creciendo, tiene que haber una convocatoria para que todas las fuerzas políticas puedan aportar a la búsqueda de soluciones en conjunto, en estos momentos complicados. La mejor imagen que les podemos dar es que la política ha estado a la altura de las circunstancias para buscar consensos sobre estas cosas: El mundo educativo y el mundo del trabajo, estos son los dos motores de progreso en Argentina y hoy están pasando una crisis como nunca hemos visto, y requiere que pongamos generosidad, esfuerzos en poder buscar consensos y formas inteligentes para superar estos problemas".Dijo, en relación a Paraná que esta será "una oportunidad muy importante para hacer crecer a otros dirigentes muy valiosos que tenemos en el espacio. Hace muchos años que venimos construyendo. Repaso mencionado, por ejemplo, a Silvia Campos, Maximiliano Paulín, Andrea Firpo y muchos referentes importantes que han podido crecer en esta etapa, al mismo tiempo que yo he tenido la oportunidad de estar al frente del PRO en la ciudad. Creo que es una buena oportunidad para que crezcan".Volvió a insistir con que "no estamos en época electoral,El tema de la educación nos tiene que convocar a pensar en una mesa de trabajo, a pensar un protocolo juntos, para pensar en cómo hacemos con esta disparidad, para que los chicos que tienen conectividad y van a escuelas privadas, no le saquen una brecha a los chicos que van a escuelas públicas y no tienen acceso a las tecnologías que necesitan para poder estudiar. NO es una agenda irracional la que estamos planteando"."Pongo un ejemplo simple, lNuestros diputados, nuestros senadores, tiene que poner esas prioridades, porque la gente se da cuenta que son temas que solo le interesa a la política y que no resuelven el día a día; estas incongruencias que hay, o la falta de sentido común, incluso con medidas en la pandemia, también afectan la credibilidad de la política", afirmó. Elonce.com.