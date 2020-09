Dictamen a proyecto que quita ayuda estatal a quien opere en guaridas fiscales

La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió dictamen y unificó dos proyectos de los diputados del Frente de Todos Pablo Carro y Fernanda Vallejos, relacionados a excluir de la ayuda estatal a las empresas vinculadas a guaridas fiscales. "Los delitos económicos, la fuga y el fraude fiscal generan enormes daños a la sociedad", dijo la legisladora y agregó que según estimaciones "el 70% de la riqueza que los argentinos y argentinas más ricos mantienen en el exterior, no se declaran ante el fisco".



El proyecto de Carro, denominado "Prohibición de ayuda económica a empresas domiciliadas en guaridas fiscales y/o aquellas con evasión fiscal", incorporó los principales ejes del propuesto por la legisladora, llamado "Exclusión de apoyo estatal a Empresas vinculadas o ubicadas en guaridas fiscales, jurisdicciones de baja o nula tributación o países no cooperantes".



Vallejos, presidenta de la comisión de Finanzas, sostuvo que "los delitos económicos, la fuga de capitales y el fraude fiscal, que aparecen como trasfondo de este proyecto, generan enormes daños al conjunto de la sociedad".



Según señaló, esto ocurre "por más que lo hagan de manera silenciosa, gracias al ocultamiento planificado de uno de los mayores flagelos económicos que sufren las economías en la actualidad y particularmente las economías periféricas".



"Estos delitos afectan el normal desenvolvimiento de la economía, reducen los márgenes para el desarrollo de las naciones, y socavan el financiamiento estatal, reduciendo los recursos disponibles para la implementación de políticas públicas", afirmó.



A propósito de las formas de control respecto a las medidas propuestas en el proyecto, Vallejos apunto que buscarán "trabajar para robustecer un plexo normativo que haga posible controlar, limitar y castigar estas prácticas, en la medida de la posibilidad del Estado argentino".



"Las megafiltraciones públicas de información financiera, entre las que ahora se vienen a sumar los archivos FINCEN, dejaron al descubierto el extendido abuso de complejas estructuras societarias utilizadas para la fuga de capitales y el lavado de dinero", explicó y añadió: "Existe una verdadera industria de la fuga, dedicada a montar estructuras societarias en guaridas fiscales".



Las guaridas fiscales, dijo, son "jurisdicciones opacas, muchas veces mal llamadas "paraísos fiscales", un concepto que rechazamos rotundamente, porque no existe ninguna connotación positiva posible. Al contrario, lejos de constituir paraísos, son infiernos para los pueblos y, sin dudas, la cloaca de nuestro sistema económico, y explotar zonas grises de la legislación".



De acuerdo a estimaciones de la propia Vallejos "de comparar los datos que surgen de las declaraciones juradas patrimoniales ante la AFIP y la contabilidad que lleva el INDEC en relación con la acumulación de activos externos de argentinos, el 70% de la riqueza que los argentinos y argentinas más ricos mantienen en el exterior, no se declaran ante el fisco".



Es por eso, dijo que "sería sumamente injusto" que quienes no contribuyen con la comunidad a la hora de pagar los impuestos "saquen provecho de los recursos públicos, que se obtienen mediante el esfuerzo de esa comunidad de la que reniegan. Es esa injusticia, precisamente, señor presidente, lo que buscamos evitar con este proyecto".