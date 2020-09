Bullrich: Los banderazos contra el gobierno "son fenómenos sociales y populares"

"Hay un corazón que es el mismo (en los distintos banderazos), que no haya impunidad, que no haya un avance de Cristina (Kirchner) y Alberto contra la Justicia. Esto es una constante porque la República está siendo asediada por una idea de impunidad", resaltó la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.



En declaraciones al programa "Todos juntos", que conduce Fernando Carnota por Radio Rivadavia, Bullrich dijo que se marcha por "la defensa de valores como el esfuerzo, el trabajo, el mérito" y "contra la idea del Gobierno de nivelar para abajo, con medidas sin contemplar a los 40 millones de argentinos".



"Este Gobierno ha planteado que hay una única variable, que es la salud, y lo único que hizo fue tirar el problema para adelante y el problema, seis meses después, es mucho peor", resaltó la titular del PRO.