Bordet impulsa la integración de la hidrovía con el sistema ferroviario

Política El Ministro de Transporte habló de la hidrovía con Bordet y otros gobernadores

Fue durante el encuentro virtual que el mandatario provincial mantuvo días atrás con sus pares de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Chaco, Jorge Capitanich; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Formosa, Gildo Insfran; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; y de Santa Fe, Omar Perotti; y el ministro de Transporte de la nación, Mario Meoni, entidades empresarias, gremiales, representativas de usuarios y organismos académicos. Además, Bordet estuvo acompañado por la vicegobernadora Laura Stratta y el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes."Está demostrado que cuando hay una acción decidida de participación de las estructuras del Estado, se llega a buenos resultados y creo que lo que iniciamos en Puerto General San Martín ha sido un paso fundamental", expresó Bordet en referencia a la firma del convenio con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para la conformación de la sociedad del Estado.Frente a ello, Bordet celebró que "se ponga en marcha el Consejo Federal" integrado por las siete provincias, el gobierno nacional, el sector empresarial, académico y de usuarios, "independientemente después de la estructura jurídica que le dé sustento"."Esto nos va a permitir avanzar primero en el vencimiento de la concesión el año próximo", explicó, y después "compartir la visión que siempre hemos planteado, y que tiene que ver con cómo logramos que Argentina tenga nuevamente barcos de bandera y la complementariedad multimodal de transporte con el ferrocarril".Tras ello, Bordet indicó que "el ferrocarril es clave" y que, producto del trabajo realizado, se está llegando con el tren a Ibicuy. "Se habilita desde Misiones, con lo cual la carga de Paraguay puede venir por tren al sur de la provincia y esto es algo realmente muy innovador. Si lo instrumentamos logísticamente podemos avanzar muchísimo en ese sentido. Por eso es importante que podemos tener, a través de nuestros representantes, el espacio para la discusión de estos temas que muchos son cotidianos y necesitamos resolverlos rápidamente y otros tienen que ir siendo abordados con más tiempo".Agradeció a sus pares, "el hecho de poder tener esta participación activa en la hidrovía del río Paraná-Paraguay", y recordó que "me tocó ser miembro fundante del Comité para la Hidrovía del río Uruguay", donde a partir del impulso de los intendentes de Entre Ríos y Uruguay se logró la navegabilidad del río.Tras el encuentro, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, dijo que cada mandatario planteó "cómo tiene que ser la futura hidrovía. Hasta ahora la hidrovía es prácticamente usada por las grandes empresas que se dedican a la exportación de alimentos y de mineral de hierro, y a la importación de petróleo. Lo que plantean los gobernadores es una integración de las provincias para que todas tengan acceso a la hidrovía y Entre Ríos especialmente, y con ello un mayor desarrollo económico".El funcionario recordó que pocos días atrás se firmó el acta compromiso en Puerto San Martín que contempla la creación del Consejo Federal de la Hidrovía y hoy se concretó primera reunión con los gobernadores. "A partir de ahora las reuniones ya estarán integradas por los técnicos en todas las materias, incluso jurídicas que participan del organismo"."También se va a hacer una sociedad del Estado para administrar el contrato, porque una cosa son los lineamientos generales, las cuestiones de políticas de Estado, y otras es la licitación del dragado de la hidrovía. Eso vence en abril de 2021, hay que llamar a una nueva licitación pública y el gobierno nacional y las provincias lo que plantean es que se haga desde una sociedad del Estado, conformada por el gobierno nacional y las siete provincias que la integran la hidrovía. Eso es muy importante porque es ahí donde se garantiza la democratización de la hidrovía, el uso mucho más intenso y de todos los actores económicos de cada provincia, no como ahora que es un contrato manejado por muy poca gente".Tras ello mencionó que el gobernador planteó en el encuentro que "la hidrovía no solamente es el canal de navegación de los ríos Paraná y Paraguay, sino también el sistema ferroviario. La provincia tiene la línea General Urquiza que va desde Misiones hasta Ibicuy y tranquilamente puede estar operativa, y para nosotros ése es un planteo central. Y el otro es el dragado propiamente de la hidrovía, los 34 pies de profundidad hasta Diamante y la posibilidad de que conectemos ese puerto y el de Ibicuy a la hidrovía".Finalmente, indicó que otros puertos entrerrianos también se verán beneficiados por la hidrovía, puesto que podrá hacerse trasbordo de mercadería tanto en Ibicuy como en Diamante.La hidrovía Paraná-Paraguay, que tiene una extensión de 3.442 km. desde Puerto Cáceres (Brasil) hasta Puerto Nueva Palmira (Uruguay), es la principal conexión de la producción de Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y el noroeste de Brasil con el mundo a través del océano Atlántico.Según datos oficiales, la hidrovía vincula más de 80 puertos argentinos de los ríos Paraná y de la Plata, permitiendo el comercio en esos puertos de más de 125 millones de toneladas de todo tipo de cargas, 1,5 millones de contenedores, 750.000 vehículos (normalmente) y el arribo de 320.000 pasajeros de cruceros por año.