El gobierno enumeró 24 medidas que tomó "en beneficio de los jubilados"

A tres meses de cumplirse el primer año de gestión, desde el gobierno nacional indicaron que tomaron "más de 20 medidas en beneficio de los jubilados, una serie de iniciativas que fueron motorizadas en su mayoría ante la pandemia de coronavirus y canalizadas a través de PAMI y ANSES, los organismos dedicados a la atención del sector pasivo".



"Desde que comenzamos la gestión hemos tomado 24 medidas que buscan mejorar la calidad de vida y garantizarles tranquilidad", sostuvo el presidente Alberto Fernández sobre los jubilados, a los que definió como una "prioridad" para su administración.



1- Medicamentos gratis:



Implica más de 3.600 presentaciones por marca comercial para tratar las patologías más frecuentes en personas mayores. La medida ayuda a controlar y tratar las patologías de riesgo que podrían complicar el cuadro en caso de contagio de COVID-19. Los Medicamentos Gratis son financiados con recursos del Estado argentino a través de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva (Impuesto PAIS) para mejorar la calidad de vida de las jubilados. Los afiliados se ahorran en promedio $3.200 mensuales, el equivalente a un 20% del haber jubilatorio.



2- Equipamiento de 5 hospitales en 5 meses:



PAMI reforzó el sistema de salud e inauguró áreas exclusivas para la atención de afiliados con diagnóstico de COVID-19 en los siguientes establecimientos:



- Hospital del Bicentenario de Ituzaingó (52 camas de internación, 200 profesionales de la salud, 21 respiradores (alcanza a 10 municipios bonaerenses)



- Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría (200 profesionales de la salud, 60 camas)



- Unidad Asistencial Dr. César Milstein de la Ciudad de Buenos Aires (114 camas, 52 respiradores)



- Hospital Municipal Néstor Carlos Kirchner de Escobar (16 monitores multiparamétricos, 2 electrocardiógrafos, 2 cardiodesfibriladores, 20 camas de internación)



- Centro de Atención COVID-19 de Lanús (100 camas y 3.500.000 de inversión)





3 - Reintegro del 15% en las compras con tarjeta de débito



Rige hasta el 31 de diciembre próximo y alcanza a jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo y los beneficiarios de las asignaciones universales por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE). El monto se traduce en un 4% de aumento para una jubilación mínima.





4 - Bono de $3.000



Ese pago para jubilados y pensionados se extendió a beneficiarios de AUH y AUE. Alcanza a 8,3 millones de personas.





5 - Primer bono de $5.000



En diciembre de 2019, el Gobierno oficializó el otorgamiento de un bono de $5.000 para jubilados y pensionados y confirmó el plus de $2000 para los beneficiarios de la AUH. Esas medidas se adoptaron como una compensación por la interrupción de la actualización automática de haberes producida por la sanción de la ley de Emergencia Económica.





6 - Segundo bono de $5.000



Fue en enero de 2020. Alcanzó a todos los jubilados y pensionados que cobran el haber mensual mínimo.





7 - Aumento del 7,5% en las jubilaciones



ANSES anunció el aumento del 7,5% en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares a partir de septiembre. De esta manera, el incremento en lo que va del año alcanza el 28,9% para las jubilaciones y pensiones más bajas.





8 - Impulso del consultorio online del PAMI como consecuencia de la pandemia



Es una plataforma de telemedicina que garantiza la atención a distancia de las personas afiliadas. Además, se realizan jornadas de formación a médicos de cabecera de todo el país. Mediante una computadora, celular o tablet, los profesionales pueden atender las videoconsultas de los jubilados. Además, se pueden realizar prescripciones, seguimiento y control de cada caso.





9 - Creación del programa de Residencias Cuidadas



Es un nuevo servicio de PAMI que comprende prestaciones médicas y psicosociales, la formación de equipos técnicos y el monitoreo constante de las residencias de larga estadía (geriátricos) para asistir e informar los residentes y a sus familiares ante posibles brotes de contagios.





10 - Campaña antigripal



PAMI aplicó más de un millón de vacunas antigripales junto a los gobiernos provinciales, municipales y el Ministerio de Salud de la Nación. La actual campaña llegó a más personas que a lo largo de toda la campaña de 2019.





11 - Implementación de la receta electrónica



Desde abril, PAMI instrumentó la nueva modalidad de Receta Electrónica, que permite a médicos de cabecera prescribir la receta para enviarla de forma automática a la farmacia. Además los medicamentos pueden ser retirados directamente en la farmacia por un familiar o persona de confianza del afiliado, a quienes se recomienda cumplir con el aislamiento.





12 - Programa alimentario en reemplazo de bolsones de alimentos



PAMI paga una suma extraordinaria de $1.600 a los 550 mil afiliados del Programa Alimentario, que reemplaza a los bolsones de alimentos que habitualmente se venían distribuyendo a través de Centros de Jubiladas y Jubilados.







13 - Subsidio solidario a Centros de Jubiladas y Jubilados



Como parte del Programa Alimentario, el subsidio entregado fue de $15.000 y alcanzó a 4.200 centros, lugares clave para la socialización y recreación de las personas mayores.





14 - Suspensión de pagos de créditos de ANSES



Para aliviar los efectos de la pandemia, ANSES suspendió el pago de las cuotas de septiembre y octubre de los créditos del organismo para jubilados, beneficiarios de la AUH y las Asignaciones Familiares (SUAF). Antes de la pandemia, ANSES ya había suspendido el pago de las cuotas para los primeros tres meses del año y redujo la tasa de interés en casi 10 puntos.





15 - Incentivo de $80.000 a prestadores del sistema de salud



Para fortalecer a los prestadores capitados, PAMI instrumentó un pago de $80.000 por cada paciente internado con diagnóstico de COVID-19. De esta manera se refuerza el sistema de salud para que la red de prestadores puedan hacer frente a la pandemia.





16 - Recuperación de la ex clínica Estrada de Lanús



PAMI puso en condiciones el establecimiento de la ex Clínica Estrada de Lanús, que quebró el año pasado, para que allí funcione como un centro de atención de COVID-19. Dispone de más de 100 camas destinadas a la atención de afiliados.





17 - Atención para pacientes leves de Covid-19



PAMI puso en funcionamiento un centro de atención exclusivo para pacientes leves con COVID-19 en el edificio donde funcionaba el Centro de Promoción, Prevención y Rehabilitación del Hospital Milstein. Cuenta con 25 camas habilitadas, distribuidas en 25 habitaciones, un comedor propio y un salón comedor para el personal.





18 - Convenio con el ENRE para evitar cortes de luz



PAMI firmó un convenio con el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para evitar que les corten la luz durante la pandemia a los Centros de Jubiladas y Jubilados.





19 - Convenio con Enargas para evitar cortes de gas



La obra social firmó con el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) un convenio para incluir durante dos años a los Centros de Jubiladas y Jubilados en el registro de usuarios y usuarias contemplados por el DNU presidencial N°311/2020, que evita el corte o la suspensión del servicio de gas en caso de mora o falta de pago.





20 - Talleres virtuales para adultos mayores



PAMI firmó un convenio con la Universidad Nacional de Hurlingham para dictar, como parte del programa UPAMI (Universidad Para Adultos Mayores Integrados), nueve talleres a distancia desde el 1º de agosto, que se sumaron a los más de 700 cursos que se brindaban en las casas de altos estudios de todo el país.





21 - Puesta en marcha de la plataforma Comunidad PAMI



Es una plataforma de contenidos digitales gratuitos con tutoriales, talleres virtuales de canto, cocina, escritura, fotografía, lectura, Tai Chi, narración y una gran cantidad de contenidos de interés elaborado por profesionales de PAMI y pensados especialmente para el actual contexto.





22 - Automatización de trámites web



Para continuar brindando atención a los afiliados en este contexto, PAMI automatizó y digitalizó trámites que antes requerían de atención presencial.





23 - Turnos online



También se implementaron turnos online programados para una atención ordenada en todas las agencias de PAMI del país. Lo puede realizar un familiar o persona de confianza con DNI propio, DNI y credencial del afiliado.





24 - Plataforma Federal del Certificado Digital de Hechos Vitales



Permitirá que 7 millones de jubilados no deban movilizarse para obtener la Fe de Vida, y que los recién nacidos obtengan sus certificados de nacimiento de manera simplificada.