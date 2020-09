Proponen un pasaporte sanitario para circular por el país

La diputada nacional por Río Negro, Lorena Matzen, dijo que el proyecto de ley que presentó prevé un doble testeo, uno en la ciudad de origen y otro en el destino.



"Lo que queremos es dejar de tener las limitaciones para circular por el país, la única medida es el encierro y creemos que la gente no tiene paciencia ni posibilidad de estar completamente encerrada", indicó la legisladora de la UCR a Cadena 3.



Y describió: "Proponemos esta herramienta que se está aplicando en otros países como Uruguay, Ecuador, México, en el Caribe y varias naciones de Europa donde uno certificando que no tiene el virus no tiene por qué tener alguna limitación para circular".



"En un principio (este pasaporte) fue pensado para reactivar el turismo, luego consideramos que era una buena herramienta para hacer una salida ordena de la cuarentena, y consiste en un doble testeo, un hisopado (PCR) en la ciudad de origen en las 48 horas previas a emprender el traslado y un testeo rápido en el lugar de destino", señaló.



En ese sentido, añadió: "Las provincias y municipios deberían hacerse cargo de estos testeos y el viaje se hace si te da negativo, y con ese negativo no tenés que dar otra explicación de por qué estás transitando por el país".



"Se busca un parámetro objetivo para que mantengamos las libertades constitucionales que hemos perdido en este tiempo", argumentó.



"Necesitamos tener alternativas porque el largo plazo ya está garantizado con la vacuna, una vez que tengamos la certificación de que nos pusimos la vacuna será suficiente para circular; y creemos que este pasaporte tiene que estar complementado con el regreso del transporte terrestre y aerocomercial", cerró.