Provincia moviliza la economía con programas de viviendas, obras y saneamiento

El gobernador Gustavo Bordet ratificó la asignación de nuevos fondos para seguir adelante con el Programa Provincial Primero tu Casa. "Respondemos no sólo a la necesidad de muchas familias entrerrianas sino que generamos mano de obra y desarrollo de la economía local", dijo el mandatario en Los Charrúas al entregar viviendas.



En esa localidad el departamento Concordia Bordet desarrolló una intensa agenda. Mantuvo un encuentro de trabajo con el intendente Ariel Panozzo Zenere y le informó que "estaremos licitando en octubre la obra de cordón cuneta para el barrio La Estrella Roja, que es una obra que financia Cafesg".



También firmó un convenio para obras de agua potable y cloacas por más de 142 millones de pesos para esta localidad entrerriana, entregó a sus adjudicatarios 18 viviendas del programa provincial y recorrió el nuevo barrio junto a los vecinos.



Desde la implementación del programa Primero tu Casa se han entregado casi 281 viviendas que se construyeron en ciudades, pero también en pequeñas localidades que nunca habían tenido acceso a un plan de viviendas. Se encuentran en ejecución 1.194 en otras 45 localidades y están próximas a entregarse 126 viviendas. Los trabajadores de la construcción cumplen con los protocolos sanitarios exigidos en el marco de la pandemia.



"Por cada vivienda que se construye hay cuatro albañiles que tienen trabajo, esto es muy positivo sobre todo porque llega a ciudades grandes, pero también a pequeñas y a juntas de gobierno", detalló. En ese marco, afirmó que "es la primera vez en la historia que se inauguran en juntas de gobierno pequeñas este tipo de soluciones habitacionales que hace que la gente se quede en el campo y no tenga que emigrar a la ciudad porque le falta una vivienda".



También participaron de la actividad, el titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa) Enrique Cresto; el senador nacional, Edgardo Kueider; los diputados provinciales Ángel Giano y Néstor Loggio; el senador provincial, Armando Gay; el presidente Cafesg y Titular CTM, Luis Benedetto; el titular del Iapv, Marcelo Bisogni, entre otras autoridades. Pandemia En lo que respecta a la situación sanitaria en Entre Ríos, Bordet dijo que: "Hoy en la provincia hay un amesetamiento en los casos, estamos con la situación controlada, pudimos trabajar fuertemente en Gualeguaychú y en Paraná volviendo a fase tres y eso nos permitió que el sistema de salud no colapse. También bajó el nivel de ocupación hoy en la provincia está en el 55 por ciento y Paraná que preocupaba las camas de terapia están al 60 o sea que hay una situación que está controlada".



En ese orden, destacó al trabajo realizado por salud en Concordia y dijo: "Particularmente en Concordia siempre ponderado el trabajo que se ha desarrollado desde el municipio para controlar los accesos y evitar contagios del virus que son evitables".



"Lo mismo pasa acá en Los Charrúas, me decía Ariel (Panozzo Zenere) que no ha habido ningún caso y también tienen un sistema de control similar. Esto obedece a que hay un fuerte compromiso de los intendentes en trabajar en cada ciudad para, desde el conjunto, abordar una problemática que es muy compleja, porque estamos frente a una enfermedad que nos es desconocida y no hay ningún remedio para tomar cuando se cursa la enfermedad ni mucho menos todavía una vacuna", por lo que reiteró las medidas de autocuidado necesarias.



Cambiarle la vida



Por su parte, el intendente Panozzo Zenere, se refirió al trabajo mancomunado del municipio con el gobierno provincial, e indicó que es "muy importante porque nosotros en nuestro caso hemos llegado a cambiarle la vida a nuestra gente más a 18 familias con estas viviendas nuevas. Es el sueño cumplido para ellos así que estamos muy emocionados por eso".



Sobre a las obras que se están realizando en el municipio de Los Charrúas, el jefe comunal comentó que "que el mes que viene estaríamos haciendo el cordón cuneta y se está tratando de hacer cloacas con recursos propios y aparte con lo que se ha firmado el convenio con Enohsa si Dios quiere vamos a avanzar mucho más". Convenios y aporte Durante su visita, el gobernador entregó al presidente municipal de Los Charrúas el proyecto Ejecutivo de la obra de construcción de cordón cuneta y badenes en el barrio La Estrella Roja, elaborado por personal técnico de la Comisión Administradora cuyo presupuesto es de 8,1 millones de pesos. La apertura de ofertas se estima para el mes de octubre de 2020.



Por otra parte, se firmó el convenio marco entre la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y el gobierno provincial, cuyo objetivo es la colaboración conjunta en la realización de estudios, proyectos y obras necesarias para la mitigación de afectaciones no deseadas producidas por el comportamiento del río Uruguay en el embalse de Salto Grande por la operación del complejo hidroeléctrico en circunstancias especiales y en compromiso de aunar esfuerzos y recursos vinculados al desarrollo económico, social, educativo y productivo de la región.



Además, firmaron un convenio el presidente municipal de Los Charrúas y el Administrador del Enohsa, para la mejora del acceso al agua potable y saneamiento con el fin de mejorar la calidad de vida de la población, en el marco del programa de Erradicación de Letrinas con el fin de fomentar la mejora en la calidad de vida de la población, mediante intervenciones en la infraestructura sanitaria de distintas viviendas de la localidad.



El proyecto de ampliación de la red de agua e instalación de un nuevo tanque de reserva supera los 58 millones de pesos; en tanto que el de ampliación de redes cloacales, prevé una inversión de más de 84 millones de pesos, por lo que la inversión prevista es de más de 142 millones de pesos.



Como parte de la visita, el gobernador estuvo en el Centro de Jubilados y pensionados nacionales de Los Charrúas, donde entregó un aporte al por 150.000 pesos, destinados a la construcción de sanitarios.



Por último, recorrió el centro de salud José Ramón Larocca donde se interiorizó sobre sus requerimientos.