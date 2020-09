Fernández: "El Estado nacional tiene una deuda con las fuerzas federales"

El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía el acto de presentación de las obras de ampliación y equipamiento para el Hospital Churruca Visca, en el barrio porteño de Parque Patricios, que incluirán la refuncionalización del sector de cirugía, la incorporación de personal médico, y la adquisición de nuevas ambulancias de última generación.Las medidas adoptadas incluyen la regularización salarial del personal de Prefectura Naval (PNA), Gendarmería Nacional (GN), y Policía Federal (PFA), quienes hasta la actualidad percibían sus haberes con sumas no remunerativas y no bonificables.Asimismo, destacó que "cuidar a las fuerzas federales significa que tengan la atención hospitalaria y sanitaria que merecen; y que tengan la tranquilidad de contar con la atención médica que les corresponde es lo que un estado de derecho debe hacer por ellos". El Presidente estuvo acompañado por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic."El valor de nuestras fuerzas de seguridad se multiplicó porque todos vimos el enorme esfuerzo que hicieron en la pandemia, y porque no solamente fueron los médicos y los enfermeros, sino también los mismos efectivos los que tuvieron que ponerle la cara al virus para evitar que la epidemia se propague", añadió.Sobre la puesta en marcha de los trabajos en el Hospital, el jefe de Estado señaló: "El Churruca es un hospital muy importante para la comunidad porque muchas veces abre puertas para atender a los ciudadanos que lo necesitan", al tiempo que informó que las obras habían comenzado antes del 2015 por un total de 250 millones de pesos, "y quedaron paralizadas durante cuatro años"."Hemos dado una enorme lucha que es que tengamos las camas necesarias y la atención de salud necesaria para hacer frente a cualquier argentino que lo reclame" explicó, y añadió: "Tenemos la tranquilidad de haber construido un sistema de salud que ha permitido que todos los argentinos cuenten con una cama, un respirador y con personal médico que lo auxilie".También participaron del acto los jefes de la Policía Federal, Juan Carlos Hernández; de Gendarmería Nacional, Andrés Severino; de Prefectura Naval, Mario Rubén Farinon; el director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinski; y el director del Complejo Médico, Norberto Grisolía.Al exponer, la ministra de Seguridad agradeció al "personal de Sanidad de las cuatro fuerzas federales que cuidaron a los efectivos que hoy están padeciendo el COVID 19, a los familiares también, y quiero reconocer y felicitar la tarea de los integrantes de las fuerzas en el marco de la pandemia".Y sostuvo: "En estos tiempos de pandemia las fuerzas federales ocupan un rol central en el cuidado de la población argentina, y estas tareas de gran exigencia y profesionalismo son imposibles sin atender el bienestar de las fuerzas".La refuncionalización del sector de Unidad de Cirugía y Cuidados Intensivos (UCCI) implicará la ampliación de 595 metros cuadrados para la construcción de dos nuevos quirófanos equipados con instrumental de alta tecnología, y dos nuevas unidades de cuidados intensivos e intermedios.Además, se incorporará a 100 trabajadores de la salud al sector de planta permanente del Hospital, para garantizar la reapertura de áreas de especialidad que habían sido cerradas por falta de recursos. Estas medidas mejorarán la prestación médica del Hospital para más de 173.414 beneficiarios afiliados a la obra social de la Policía Federal.Por otro lado, se entregarán 12 ambulancias, de las cuales seis serán de alta complejidad y seis, de baja, que brindarán suministro eléctrico independiente; estarán construidas con materiales resistentes; y permitirán la atención de pacientes en simultáneo ante eventos trágicos.Estas medidas se complementan con la inversión que el Estado nacional viene realizando en materia de la adquisición de insumos de protección para el personal de las fuerzas de seguridad; la compra de patrulleros, camionetas, furgones y motos, y de buques guardacostas para la Prefectura Naval; la incorporación de material de comunicaciones; y la puesta en marcha de centros de formación y entrenamiento en seguridad.