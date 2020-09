El COES acortó los tiempos de aislamiento del personal de salud con Covid-19

El Comité de Organización por la Emergencia Sanitaria (COES) de Gualeguaychú recibió la confirmación de su par en la capital provincia para autorizar el alta médica al personal de salud en aislamiento en el décimo día a partir de la realización del hisopado, indicaron desde el hospital Centenario de Gualeguaychú.La exposición del personal de salud al Covid es uno de los temas que mayor preocupación ha generado en todo el mundo y al cual el Sistema Integrado de Salud de Gualeguaychú no escapa. Trabajadores y trabajadoras que cumplen labores esenciales en efectores públicos y privados en esta pandemia, han sido diagnosticados con Coronavirus y su periodo de aislamiento originó que en algunos casos los servicios se resientan.El médico infectólogo, Dr. Ignacio Bourlot, expuso esta problemática en la última reunión del Comité de Organización por la Emergencia Sanitaria (COES) y que la particularidad de la definición de caso de nuestra provincia hace que los días de aislamiento se cuenten de otro modo, originando que el personal de esencial, incluido el de salud, llegara a permanecer durante 17 días en aislamiento, excediendo los plazos recomendados e impactando de forma negativa en todo el sistema sanitario.Es por ello que en el encuentro del Comité del pasado martes se acordó elaborar un documento para elevar el COES provincial en donde se solicitaba que se adecuaran los plazos de aislamiento para el personal esencial. Esa respuesta se conoció en las últimas horas y el COES de provincia autorizó a que en el caso de Gualeguaychú se pusiera en práctica el alta médica en el día 10 a partir de la realización del hisopado, siempre que el caso en cuestión no presentara síntomas.Además, está considerado que los primeros siete días es el periodo de tiempo en donde se produce mayor riesgo de contagio, por lo cual con esta nueva modalidad no se originaría una problemática que comprometa la salud de la comunidad.