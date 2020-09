Coronavirus y aislamiento: Entre Ríos apunta a "una apertura gradual"

Política Anuncian hoy una nueva etapa de aislamiento y distanciamiento en el país

Mientras en Paraná, su zona metropolitana y Gualeguaychú, se fueron anunciando las rehabilitaciones de diversas actividades en consonancia con el aumento en la cantidad de días de duplicaciones de los casos de coronavirus, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, consideró que esa será la estrategia de la provincia en adelante."El gobernador ya dispuso más excepciones al aislamiento. Creo que vamos hacia una apertura gradual", expresó el funcionario en declaraciones a. Y continuó: "Este problema no se resuelve si no es con la vacuna, que requiere un periodo para su aprobación que apunta a la mitad del año que viene. Habrá que convivir con un sistema de ir estando atentos a la cantidad de contagios".Puso de relieve que "evidentemente no se puede sostener una cuarentena por tanto tiempo, pero nos obliga a que las medidas no vayan tanto a prohibir actividades, sino ir hacia un camino de cumplimiento de reglas de conductas personales"."Hay sectores que no lo soportan más. Tendremos que acostumbrarnos a una modalidad de vínculo para preservar la salud", cerró Rodríguez Signes.