Anuncian hoy una nueva etapa de aislamiento y distanciamiento en el país

Argentina superó ayer los 600.000 casos de coronavirus desde el comienzo de la pandemia, con 12.701 positivos reportados en las últimas 24 horas y 345 nuevos decesos, en vísperas de que el Gobierno nacional anuncie una nueva fase del aislamiento y distanciamiento social obligatorio, que se iniciará el lunes próximo.. La nueva etapa, que confirma el desplazamiento de la pandemia al interior,Este jueves, con 12.701 confirmados, Argentina superó la barrera de losEste jueves, 6.371 casos -el 50,15% del total país- se registraron en el interior, región extra AMBA, que abarca el interior bonaerense y las otras 22 provincias.En este contexto, el Gobierno nacional anunciará hoy una nueva extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) y del distanciamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus, según acordó el presidente Alberto Fernández con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en un encuentro que se realizó en la Residencia de Olivos.Según anticiparon fuentes oficiales,en el barrio porteño de Pompeya.En Olivos, en la noche de este jueves, hablaban de "regionalización" para explicar el anuncio segmentado que se hará este viernes; primero, Nación informará vía redes sobre la extensión, luego Larreta y Kicillof, cada uno por su lado, explicarán las particularidades.Lo mismo, con sus modos y velocidad, harán los gobernadores de los distritos con indicadores más calientes.El jefe de Gabinete Santiago Cafiero estuvo en contacto, a lo largo de la semana, con los gobernadores de los distritos con panoramas más críticos. Hace tiempo,En el caso de Entre Ríos, las expectativas están puestas en qué decisión se adoptará sobre. Debido a que se incrementó notoriamente el tiempo de duplicación de casos, a que ya se confirmaron reaperturas de diversas actividades y a que desde el Ejecutivo provincial consideran que la curva de contagio está "amesetada", estas localidades, aunque con las restricciones necesarias para evitar un mayor crecimiento de casos de Covid-19.Velázquez mencionó que Gualeguaychú lleva una semana previa de desarrollo que "ha tenido muy buenos resultados porque lo que se está viendo en los indicadores". Además se refirió a las normativas nacional y provincial por la cual no están permitidas las reuniones familiares y sociales no están permitidas.En cuanto a las decisiones de permitir las reuniones familiares, la ministra advirtió que es parte de un trabajo en conjunto que se toma en función de la labor interjurisdiccional entre Nación, provincia y municipios. Además, se refirió a los indicadores epidemiológicos en relación a la tasa de duplicación y el tiempo de reproducción de casos que se considera a la hora de tomar decisiones, se suma la capacidad de ocupación de camas, lo que ocurre con las postas respiratorias. Eso suma un sinnúmero de indicadores que miden paulatinamente se comparte el componente epidemiológico, pero también se tiene en cuenta aspectos de circulación y actividades.En ese sentido, mencionó que se debe priorizar la salud, y el componente de la actividad física es uno de los más importantes de la salud física y mental, pero reiteró que priorizar la concientización sobre los resguardos. "Es un ejercicio de ciudadanía que tiene que ver con la educación más cívica. Hay que trabajar muchísimo en la concientización porque no pasa por cual actividades sí y cuáles no", remarcó.