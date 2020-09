Aprueban proyecto de Ley que garantiza derechos laborales para personas trans

Construyendo Derechos

Violencia laboral

Homenajes

Otros temas

En la 11º sesión ordinaria del 141º período legislativo, la Honorable Cámara de Senadores además le dio media sanción a un proyecto que actualiza artículos de la ley Nº 9671 de Violencia Laboral, entre otros temas tratados.La Honorable Cámara de Senadores de Entre Ríos celebró este martes su 11º Sesión Ordinaria correspondiente al 141º período legislativo. El debate fue presidido por vicegobernadora de la provincia y presidenta del cuerpo, Laura Stratta, quien estuvo presente en el Recinto, junto al secretario de la Cámara, Lautaro Schiavoni y el prosecretario del cuerpo, Leonardo Centurión. En tanto, los senadores y las senadoras participaron de la sesión mediante videoconferencia, en el marco de las medidas preventivas definidas por el Gobierno en el contexto de la pandemia por Covid 19.En la jornada, se le dio media sanción por unanimidad al proyecto de Ley con despacho de la Comisión de Legislación General del Senado, que promueve y garantiza derechos en el ámbito laboral para las personas travestis, transexuales y transgénero en la provincia de Entre Ríos. A la iniciativa, autoría de la diputada provincial (mc) Emilse Pross, se le incorporaron modificaciones, por lo que el texto deberá volver a la Honorable Cámara de Diputados para ser convertida en Ley.La senadora Claudia Gieco (Diamante - Frente Justicialista ), quien preside la Comisión que tuvo bajo su análisis el texto (Expediente Nº 23.107), expresó: "Hemos trabajado en la Comisión con mucha responsabilidad y respeto, coincidiendo que más allá de los avances normativos en esta materia en los últimos tiempos, las personas trans continúan con dificultades para disfrutar el efectivo derecho a la salud, derecho que lo vemos en el sistema de salud con indicadores como es la expectativa de vida, que no superan los 35 o 40 años; o en el derecho a la educación donde no han tenido terminalidad", dijo entendiendo que se enfrentan a obstáculos estructurales para acceder al trabajo formal. Luego, la legisladora aclaró que este proyecto también va en consonancia con el decreto Nº 721 del Ejecutivo Nacional del presidente Alberto Fernández y de la Vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado Nacional, Cristina Fernández de Kirchner.En sus fundamentos, además, Gieco explicó la necesidad de "reglamentar y dar respuestas a esta realidad como un compromiso asumido por los derechos a las diversidades frente a las formas de discriminación y violencias en pos de una sociedad más justa". Seguidamente, manifestó: "Necesitamos continuar adaptando nuevas medidas positivas para asegurar a las personas travestis, transexuales y transgénero, el ejercicio pleno de sus derechos. Y, como parte de esto, hemos dado dictamen favorable en el marco de la Comisión y queremos pedirles a todas y a todos los senadores que nos acompañen con su voto", concluyó.Al término de la sesión, la presidenta del Senado puso de relieve el consenso logrado en la aprobación de esta norma y subrayó el impacto positivo que traerá su aplicación en la vida laboral y social de miles de personas en la provincia. Al respecto, Stratta sostuvo: "Cumpliendo una vez más con la labor institucional que nos toca, hoy volvió a sesionar el Senado Entrerriano para dar tratamiento a importantes iniciativas, como la media sanción al proyecto de Ley que promueve y garantiza derechos en el ámbito laboral para las personas travestis, transexuales y transgénero en Entre Ríos. Celebro esta definición y destaco el consenso logrado porque en nuestra sociedad existe un patrón sistemático de desigualdad que somete particularmente a estas personas a una cadena de exclusiones y discriminación que obstaculiza sus recorridos educativos y laborales, y esta ley viene a intervenir en esas inequidades", señaló.La vicegobernadora además destacó entre otras iniciativas de interés para nuestras comunidades, "la media sanción a un proyecto que actualiza el contenido de artículos de la Ley Nº 9671 de Violencia Laboral, y fija además la capacitación como herramienta para la prevención". "Es rol del Estado garantizar derechos. Por eso avanzar en una agenda de género y diversidades es avanzar en la construcción de una Entre Ríos más justa e igualitaria", finalizó.El proyecto sancionado establece entre otros ítems, un principio de no discriminación bajo el cual toda persona "tiene derecho al trabajo digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de su identidad de género".En cuanto al alcance de la norma, sostiene que "el Estado provincial, sus organismos descentralizados y las empresas del Estado están obligados a ocupar personas travestis, transexuales y transgénero, que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no menor al uno por ciento (1 %) de la totalidad de su personal, y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por ellas, de acuerdo con las modalidades que fije la reglamentación".Crea al mismo tiempo el "Registro Único de Aspirantes" con el objetivo de "facilitar la incorporación laboral de las personas trans"y fija, en otro orden, un "régimen de Incentivo fiscal" para los empleadores del sector privado que contraten a personas travestis, transexuales y transgénero.En la sesión de este miércoles, el Senado entrerriano también le otorgó media sanción al proyecto de Ley de autoría del senador Armando Gay (Concordia- Frente Justicialista) por el que se modifican artículos de la Ley Nº 9671 de Violencia Laboral. El texto con despacho de la Comisión de Legislación General, actualiza el contenido de esta norma provincial que data del 2005 fijando además la capacitación como herramienta para la prevención. (Expediente Nº 13.607).Al tomar la palabra, el senador por el Departamento Concordia explicó cómo se originó el proyecto considerando que "fue un trabajo arduo" en el que participaron varios actores. "Consideramos que es una ley provincial que fue pionera en nuestro país pero vimos la necesidad de actualizarla y aggiornarla a tiempos actuales. Y es ahí donde el Estado es el actor fundamental para defender a todos los trabajadores víctimas de violencia", sostuvo Gay tras informar que en las denuncias realizadas entre 2012 y 2020 se registraron 462 denuncias de violencia laboral realizadas por mujeres.Siguiendo con los fundamentos, el senador explicó que en este proyecto de ley se trató de plasmar la necesidad de "concientizar que esas acciones de violencia en el entorno jerárquico y laboral se puedan proteger los derechos"; y además, "carecen de capacitación en material laboral, lo que trae aparejado la falta de conocimiento e información". Y agregó: "El espíritu del proyecto de ley, que tiende a modificar algunos artículos, apunta a la capacitación pero que no sea sólo para empleadores sino para todo el personal en relación de dependencia; y también busca prever puniciones". El proyecto cuenta con dictamen unánime de la Comisión de Legislación General y "ahora quiero pedirles a los senadoras y senadores que acompañen con su votación", manifestó Gay.Al turno de los Homenajes, el senador Mauricio Santa Cruz (Colón- Frente Justicialista) hizo mención a "La noche de los lápices", al cumplirse hoy 44 años de aquel hecho doloroso de la historia de nuestro país durante la última dictadura cívico militar. Para el legislador "hoy más que nunca es necesario aferrarnos a la memoria colectiva" recordando que el lema actual es "Los Lápices siguen escribiendo". "Cada 16 de septiembre que se nos presenta como una oportunidad para recrear experiencias, evocar imágenes, tejer tramas de la memoria y, sobre todo, proyectar nuevos horizontes", resaltó.En tal sentido, la Vicegobernadora manifestó: "Acompañamos el homenaje, recordamos con mucho dolor una de las noches más oscuras de nuestro país y seguimos bregamos por más Memoria, Verdad y Justicia".Durante el debate en el Senado se dio tratamiento a varias iniciativas, entre ellas, el proyecto de Comunicación de autoría del senador Amilcar Genre Bert (La Paz- Frente Justicialista) que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, considere la declaración de "Santa Elena Zona de desarrollo de producción porcina" (Expediente Nº 13.726).