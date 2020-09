Para Acevedo "es imperioso" otorgar un aumento salarial a los municipales

"Es imperioso que los trabajadores municipales tengan un aumento acorde a las necesidades de los tiempos", sostuvo la concejal Claudia Acevedo, presidenta del Bloque Radical del Concejo Deliberante de Paraná."Es entendible el reclamo de las organizaciones gremiales e imperioso que los trabajadores municipales tengan un aumento acorde a las necesidades de los tiempos", argumentó la edil."Es sabido que la mayoría de los municipales han visto resentida notoriamente su situación económica como consecuencia de los efectos de la pandemia, ya que sus familiares directos no han podido trabajar, ni llevar a cabo sus tareas laborales en el mercado informal y esto ha agravado de por sí la delicada situación de los trabajadores que ven cómo sus ingresos se les licua por la inestabilidad económica y el agravamiento de la situación social", advirtióAcevedo auspicio que "al menos se acompañe el índice de la inflación y se el ejecutivo busque la forma de que a la brevedad , tal como disponen los convenios y las leyes laborales se convoque a una paritaria que blanquee la situación gravísima de los trabajadores municipales y equipare sus haberes en orden a las necesidades básicas imprescindibles"."Es sabido que en términos generales la economía se encuentra en un estado sensible y que el municipio no escapa a esa situación, no obstante es preciso que las autoridades hagan el mayor esfuerzo posible para que las consecuencias de los desfasajes económicos no terminen perjudicando más aún a los sectores más vulnerables, como en este caso los trabajadores municipales", reclamó Acevedo y propuso que "al menos, mientras se convoque a paritarias se otorgue un incremento en los haberes similar o cercano al índice de la inflación del último mes".Se recordará que los gremios que nuclean a los municipales de Paraná conformaron un Frente Sindical para exigirle al intendente Adán Bahl, a través de un petitorio, la apertura de paritarias para discutir salario y manifestarle el rechazo al aumento de tres mil pesos ofrecido de forma unilateral.