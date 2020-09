El Senado aprobó la ley para "aumentar multas" sobre la pesca ilegal

Con 41 votos a favor y ninguno en contra, el Frente de Todos aprobó los dos proyectos que ya contaban con sanción de la Cámara de Diputados, en una sesión que se vio empañada por la polémica con la oposición por la prórroga a las sesiones virtuales y la anulación de los traslados de jueces.



La validez del proyecto sobre pesca es objetada por Juntos por el Cambio, que advirtió que sus colegas de la Cámara de Diputados judicializaron las sesión en la que fue aprobada la iniciativa, en la que los opositores estaban presentes en el recinto pero computaban como ausentes.



A este punto se refirió el puntano Adolfo Rodríguez Saá, que preside la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado, quien afirmó que el argumento de Juntos por el Cambio está "alejado de la realidad" y precisó: "Los actos administrativos se presumen legítimos siempre. No hay ilegitimidad por un amparo".



"Estamos tratando una sanción de Diputados que es válida", remarcó Rodríguez Saá, al tiempo que señaló que la nueva ley sobre pesca ilegal "tiene que ver con la soberanía, con la defensa de la producción, con la enorme trascendencia que tiene la pesca en el sistema productivo de la Argentina".



La nueva norma modifica la Ley de Régimen Federal de Pesca (N°24.922) y establece que "la sanción de multa será establecida en unidades de valor denominadas Unidades Pesca (UP), equivalentes al precio de un litro de combustible gasoil" y cuyo valor en moneda de curso legal será determinado por la autoridad de aplicación.



En este sentido, la ley establece que la multa mínima será de 1.000 Unidades Pesca y la máxima de 300.000, al tiempo que señala que cuando la infracción "sea la de pescar sin autorización de captura, carecer de una cuota individual de captura o pescar en zona de veda la multa mínima no podrá ser inferior a 3.000 UP".



Por otra parte, el Senado aprobó la ley que crea un "Fondo Nacional de la Defensa" (FONDEF) para financiar el reequipamiento de las Fuerzas Armadas, que estará integrado con el 0,35% del total de los ingresos corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado por el Sector Público Nacional para el año 2020, el 0,5% para 2021, el 0,65% para 2022 y el 0,8% para el año 2023.



El presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado, Carlos Caserio, sostuvo que "los porcentajes son sumamente significativos aunque no lo parezcan" y agregó: "El FONDEF busca favorecer la sustitución de importaciones y desarrollar así proveedores nacionales".



A su turno, el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, subrayó que "es fundamental para un Estado democrático tener el equipamiento correspondiente en sus Fuerzas Armadas, para colaborar con la paz mundial o para colaborar en caso de catástrofe, como lo están haciendo ahora" en el marco de la pandemia.



NA