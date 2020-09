Eduardo Macri a los gremios municipales: "Es lo que se ha podido dar"

APS, ATE y Obras Sanitarias conformaron un Frente Sindical para exigirle al intendente Bahl la apertura de paritarias para discutir salario y manifestarle el rechazo al aumento de tres mil pesos.Sobre la posibilidad de llamar a paritarias en septiembre, señaló que "en este momento no. Porque uno no tiene claro hasta cuándo sigue esta situación, ya la vez pasado nosotros le hemos hecho una fuerte crítica al gremio de APS por poco solidario en términos que hoy aquí hay casi 8 mil puestos de trabajo que se han perdido en la ciudad de Paraná producto de la pandemia, en el sector privado, y nunca hemos escuchado solidaridad. Al contrario. Hoy el Municipio de Paraná paga en tiempo y forma. Asumimos con un alto déficit, pagamos en tiempo y forma el aguinaldo como correspondo, hemos pagado los adicionales, cumplimos con nuestras obligaciones de la obra pública, hay casi un 30 o 40 por ciento del personal que no acude a los lugares de trabajo producto de la situación pandémica, y nosotros en ningún momento ponemos el grito en el cielo del descuento o descuentos por inasistencia o asistencia de personal, trabajador y empleados municipales".Consultado acerca de la inflación y el salario, remarcó que "siempre nos vamos a morder la cola. Uno no dice que es justo el reclamo ni discute esa situación, cada uno tiene todo su derecho desarrollado, no estamos en una dictadura. No vemos la solidaridad como la marcamos desde hace tiempo. Aquí se paga en tiempo y forma y hay mucha gente que ha perdido, y otros trabajadores tienen que recurrir a la asignación de la nación para poder estar en algún caso sobreviviendo, por ende, a nosotros nos parece en esta cuestión pocos solidarios".Confirmó que con el salario del mes de septiembre ya va a aparecer asignado e monto fijo de 3 mil pesos. "Cuando nos juntamos con el gremio de ATE ellos nos respondieron con algunas opciones que nosotros estamos evaluando, dicho ahí en la conversación particular con ATE que ellos son asambleístas por lo tanto lo llevaban a la asamblea pero que tenían una propuesta. Nosotros le dijimos que sí que no hay ningún problema de conversar para el mes de noviembre distintas propuestas y nosotros no nos hemos cerrado que esto es lo único que se va dar", agregó.Se refirió también al sueldo promedio de un empleado en la Municipalidad e indicó que "primero usted tiene un mínimo garantizado que son 20.846 pesos. Usted luego tiene lo que son las complementarias el día 15 que aporta un número muy importante de pesos al bolsillo del trabajador. No obstante, eso, usted tiene descuento por mutuales, o descuentos por embargos en los cuales hay muchos trabajadores que tienen tomado sus salarios".Consultado sobre si son sueldos de 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 pesos, Macri dijo que "sí, y más también, hay gente que cobra arriba de 100 mil pesos líquido de bolsillo".Dijo también que SUOYEM no está en la discusión "porque ha acordado una manera distinta. El mismo acuerdo que se tuvo y que quedamos en abrir una discusión salarial para el mes de noviembre, el SUOYEM lo ha aceptado con esta actitud. APS no lo ha aceptado. Salió directamente con la negación y ATE ha dicho que lo iban a poner en la consulta. Somos absolutamente racional, es lo que podemos dar y la disconformidad la aceptamos en el marco de la democracia, en el marco de las discusiones. Porque usted no es que tiene una conversación con el secretario de Gobierno, con el secretario de Obras Públicas, de Servicios Públicos, de Desarrollo Social, con el secretario Legal y Administrativo una vez cada 20 días. Usted nos encuentra todos los días en cada uno de los lugares a cada uno de nosotros". (En El Dos Mil También, FM Litoral)