Stratta anunció formación de mesas de trabajo para abordar proyecto de paridad

En un encuentro multisectorial y multipartidario que contó con la presencia de la dirigente nacional Malena Galmarini, legisladoras provinciales y concejalas con mandato cumplido y en ejercicio, la Vicegobernadora anunció que la semana próxima se abrirán mesas de trabajo para abordar los ejes de un nuevo proyecto de paridad. Lo hizo en el marco de un conversatorio en el que se compartieron experiencias vinculadas a la paridad en los Concejos Deliberantes.La vicegobernadora de Entre Ríos, Laura Stratta, encabezó hoy un conversatorio virtual bajo el título "Experiencias de paridad en Concejos Deliberantes", acompañada por Malena Galmarini, dirigente nacional y presidenta AySA. También disertaron las diputadas provinciales y concejalas mandato cumplido (mc) Mariana Farfán y Stefanía Cora, la concejala (mc) por Hasenkahmp, Fabiana Battisti, y la edila vecinalista Claudia Genolet. De la actividad participaron virtualmente más de 200 mujeres de toda la provincia, a través de diferentes plataformas.Al hacer uso de la palabra, la vicegobernadora destacó la construcción colectiva de la Red para la Igualdad. "Este espacio es de encuentro, reencuentro, de escucha y de debate, para que podamos plasmar nuestras ideas, proyectos, sueños y que luego puedan transformarse en realidades", afirmó.Stratta recordó que hace aproximadamente un poco más de un mes se hizo el primer lanzamiento de la Red Multipartidaria de legisladoras para la Igualdad, donde se debatió acerca de las desigualdades existentes en el ámbito de la política, y luego de lo cual se hizo la convocatoria a la Red Multisectorial para la Igualdad que reunió a emprendedoras, empresarias, académicas, trabajadoras, mujeres de las organizaciones sociales y sindicales, para abordar las desigualdades de género en todos los ámbitos. Este tercer encuentro, sintetizó, se propuso debatir e intercambiar experiencias sobre la tarea en los Concejos Deliberantes de la provincia y de otros lugares del país.En ese marco agradeció especialmente la participación de Malena Galmarini, a quien describió como "una gran referente de la paridad". "La has militado siempre y hoy estás en un lugar que generalmente es ocupado por hombres. Gracias por ser parte de esta Red que para nosotros es muy importante en Entre Ríos", destacó.Asimismo, la vicegobernadora remarcó la importancia del artículo 17º de la Constitución de Entre Ríos, que "promueve la igualdad en el ámbito de la política y en otros ámbitos", y "es el motor de todas estas convocatorias que fuimos tejiendo entre todas para poder pensar este debate que es de la sociedad y que tiene que convocar la política".Stratta instó a "definir estrategias para revertir desigualdades, porque revertir desigualdades es revertir injusticias y construir una sociedad equitativa, igualitaria y que nos permita crecer y desarrollarnos independientemente del género, del lugar donde nacimos o la pertenencia partidaria"."Creemos en el Estado empático, amoroso, que corrige desigualdades, creemos en tejer redes que nos permitan construir mejores sociedades", subrayó. En ese marco, la vicegobernadora adelantó que la semana próxima se abrirán mesas de trabajo para abordar los ejes de un nuevo proyecto de paridad: "La idea es que trascienda la paridad en la legislatura, y debatir la paridad en las fórmulas provinciales, en los gabinetes, en las legislaturas, en los partidos políticos, en organizaciones e instituciones de la sociedad civil, recuperando debates y experiencias de otras provincias"."Necesitamos construir paridad para poder generar igualdad e incorporar la perspectiva de género en la toma de decisiones. En ese camino nos vamos a seguir encontrando". Y agregó: "Este año tan complejo que nos tocó vivir, la mejor propuesta que podemos hacer es una Ley de Paridad que nos permita no sólo ocupar un lugar a las mujeres, sino especialmente transformar la sociedad"Paridad para llegar a la igualdadAl disertar Malena Galmari destacó el encuentro y habló de las oportunidades y posibilidades de desarrollo de las mujeres en la vida cotidiana no sólo en la vida política. "Buscamos la paridad para llegar a la igualdad, y para visibilizar esta desigualdad, este lugar oprimido que tenemos las mujeres, que parecería que somos minoría pero en realidad somos una mayoría. Empezamos desde la paridad en la política porque allí se diseñan las políticas públicas para cambiar las desiguales y la realidad que no nos gusta", opinó la referente nacional.En otro tramo de su exposición, consideró que "las mujeres tenemos otras miradas y muchas veces somos invisibilidades hasta desde el lenguaje. Siempre se nos exige el doble y pareciera que hay un mundo distinto para cada género; y se nos exige el doble de capacidad, de entendimiento y tenemos que ser siempre buenas, honestas, sinceras y transparentes", sostuvo, refiriéndose a los roles y estereotipos de género. "Además, las mujeres tenemos más horas de trabajo, somos las precarizadas, las que hacemos las tareas de cuidado de niñes, de adultos mayores, de personas enfermas". Y agregó: "Cuando hablamos de paridad exigimos el lugar que nos corresponde, no el lugar que merecemos, sino el que corresponde, el nuestro".Seguidamente, destacó: "Entre Ríos tiene una deuda enorme, fue la última de las provincias en sumarse a la ley de cupo, es una ley que todavía tiene menos del 33% en las listas. Necesitamos urgente sancionar una ley provincial para que nuestras mujeres, nuestras compañeras entrerrianas tengan sus lugares".Otras vocesAdemás, en el conversatorio participó Mariana Farfán, abogada, exconcejala de Gualeguaychú, actual diputada provincial y presidenta de la Banca de las Mujeres, Género y Diversidad. La legisladora contó su experiencia como edila y destacó los proyectos y normativas impulsadas, como la adhesión a la Ley Micaela.Farfán explicó que: "Más allá de que hoy en los concejos deliberantes está garantizada la paridad, se ve claramente el predominio masculino en estos lugares. Si bien está esta paridad y también la nacional conseguida en el 2017, hoy en el ámbito legislativo provincial tenemos un 29% y es muy necesario ir en camino de zanjar esta desigualdad".Asimismo, analizó: "La paridad en los ámbitos políticos es todo un desafío. Como dice Laura, donde llega una llegamos todas, donde llegamos las mujeres abrimos puertas y generamos leyes, ordenanzas, políticas donde garantizamos también la participación de otras. Tenemos otra manera de construir. Ante el verticalismo que es una forma de construcción del patriarcado, las mujeres damos las propuestas de transversalidad, de horizontalidad".También afirmó que: "Este camino de debatir y reforzar paridades, igualdad de condiciones, es algo que en realidad nos beneficia a todos y a todas: hace una democracia más plena, una sociedad más igualitaria"."Este proyecto futuro, que anhelamos todos y todas, concejalas, mujeres en distintos lugares y funciones, es un proyecto que en este camino va a ser ley", sostuvo para finalizar.Por su parte, Stefanía Cora, exconcejala de Paraná y diputada provincial, consideró: "Las mujeres necesitamos estos espacios de circulación de la palabra. A nosotras nos cuesta muchísimo tener espacios de voz pública porque el lugar que históricamente se pensó, se construyó y le sirvió al patriarcado que estemos, es el lugar de lo privado. Entonces, que el Estado promueva espacios de circulación de la palabra me parece que es lo más potente y que, además, se haga desde el lugar de la Vicegobernación y que sea una mujer la que esté al frente. Es evidente que cuando las mujeres llegamos a lugares de poder, la cosa cambia"."Circularon por aquí mujeres representantes de ONGs, mujeres responsables de sus sindicatos y que esas mujeres hayan podido empoderar su voz frente a otras, frente a otros, que hayan podido representar algo, representar a alguien, forma parte de la construcción de un proceso en el que necesariamente nos hemos encontrado con otras mujeres, para hoy llegar aquí. Porque si algo aprendimos las compañeras es que bajo ningún punto de vista se llega a los espacios de construcción política, sindical, de las ONGs, solas. Nosotras sabemos que esto se hace de manera colectiva", indicó.Cora destacó: "Es evidente que necesitamos la paridad para construir una sociedad más equitativa, más justa. Y que no solo es, cuando las mujeres llegamos a estos espacios, pensar articuladamente cómo construimos normativas o políticas públicas para erradicar la violencia o para ampliar derechos. La discusión central es cómo ejercemos el poder. Por eso es fundamental que seamos más mujeres en los espacios de las Legislaturas, los Concejos Deliberantes. En nuestra provincia somos un ejemplo en eso, tenemos un gabinete paritario y eso no es menor", dijo y contó que junto a las diputadas entrerrianas se propusieron que en todas las sesiones se presentaran o trataran iniciativas con perspectiva de género. Al respecto indicó: "Esto es la praxis de la sororidad. Tenemos diferencias, pero tenemos un objetivo claro, queremos construir en cada paso que damos una posibilidad real para las compañeras que hoy son concejalas y que merecen un 25% más de posibilidades de ser diputadas, de las que nosotras tuvimos". "Creo en todo lo que hemos ganado, estoy convencida que a este 2020 particular hay que arrebatarle una alegría y va a ser sin dudas la paridad en la provincia de Entre Ríos", expresó.En tanto, Fabiana Battisti, concejala de Hasenkamp (m.c) contó su experiencia como concejal y militante política. "En mi pueblo siempre hubo participación femenina en la política pero en la campaña, en la calle, en las reuniones, cuando hubo que armar los listados de uno y uno, le costó mucho al hombre entender que debíamos hacer esto. Pero también quiero decir que nos costó a las mujeres animarnos", sostuvo. En ese sentido, reflexionó: "Creo sumamente importante que se pueda regularizar la igualdad de género en el ámbito legal, por eso quiero hacer un aporte desde la educación. Creo que si reforzamos desde muy pequeños la enseñanza de los derechos, del respeto, de los valores, si seguimos trabajando ESI como un eje transversal como lo venimos haciendo en las escuelas, va a llegar un momento en el que todo esto se va a naturalizar y no se va a necesitar hablar más de igualdad".Por su parte, Claudia Genolet, concejala de Oro Verde, señaló: "Las mujeres vecinalistas venimos manteniendo varios encuentros porque consideramos importante crear espacios como éste para escucharnos, fortalecer nuestro rol en la política" y se refirió a la importancia de estar ante "una nueva oportunidad de que la equidad de género sea tratada en la provincia"."Estamos acá presentes porque la paridad de género a esta altura es totalmente innegociable. Pensando en el vecinalismo es preciso que señalemos lo que nos identifica a las concejalas vecinalistas en la provincia, que es el hecho puntual de trabajar en comunidades chicas", dijo y añadió: "Pero más allá de que la paridad en los concejos deliberantes se viene dando porque está en la Constitución, no escapamos a la lucha de todos los partidos, espacios, estructuras, o fuerzas políticas de la provincia, ya que es largo y arduo el camino que se tiene que hacer para poder llegar a un lugar de representatividad, de toma de decisiones políticas importante. Pero a su vez esto no garantiza una cuestión real de igualdad, por lo tanto, esta igualdad real es la que nos debemos y por la cual debemos seguir trabajando más que nunca".