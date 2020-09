"El sistema sanitario de Paraná y Gualeguaychú requiere un descenso de casos"

Gran número de contagios

La secretaria de Salud, Carina Reh, consideró que "necesitamos prepararnos para una nueva manera de vivir, entender que vamos a tener que cambiar muchos hábitos porque el Covid vino a instalarse y vamos a tener que aprender a convivir".Reh indicó que a la fecha "estamos en el pico de la ola; hay días que podemos tener una pseudotranquilidad, pero esto que venimos viendo es producto de una situación previsible. Sabíamos que la situación de contagios iba a ir variando en la evolución de la pandemia en diferentes etapas".Precisó que "en esta tercera etapa tenemos un gran número de contagios que tiene que ver con que estamos en una instancia donde la gente está cansada, con cierto grado de intolerancia y quizás una despreocupación. Es indiscutible que el agotamiento y el cansancio nos ha afectado a todos", dijo y opinó que esto "se va a acelerar en el tiempo porque, más allá de las medidas legales, decretos y leyes, el grado de cumplimiento y adherencia de la sociedad en general a las medidas de distanciamiento son cada vez menores y tenemos que estar preparados para esta situación".Agregó que en esto "nos incluimos también los trabajadores de salud porque el cansancio se duplica, no sólo por todas las medidas que se deben cumplir para evitar los contagios, sino por el trabajo que venimos llevando hace muchos meses".Reiteró que "todo este tiempo fue para prepararse, pero no solamente para preparar el sistema de salud, sino que la sociedad en general tenía que prepararse también para cambiar conductas. Necesitamos prepararnos para una nueva manera de vivir, entender que vamos a tener que cambiar muchos hábitos porque el Covid vino a instalarse y vamos a tener que aprender a convivir, como también lo vamos a tener que hacer con otros gérmenes y esto exige algunas medidas".En cuanto a la ocupación hospitalaria, indicó que "es variable dependiendo de la localidad. Venimos siguiendo fundamentalmente el comportamiento en Paraná y Gualeguaychú porque son los lugares que en estos días nos preocupaban más por la característica de los pacientes. Es una ocupación que oscila entre un 68 y un 75 por ciento; ayer estábamos en un 67 por ciento de ocupación de camas en Paraná, un poco menos en Gualeguaychú. Ha estado bastante estable, no ha habido una baja en la ocupación de camas de pacientes críticos y sí una ocupación importante en lo que tiene que ver con los pacientes que requieren cuidados moderados".En el caso de Paraná, indicó que "estamos a la expectativa de que podamos ver reflejadas algunas medidas de las que se tomaron en estas semanas, aún cuando no hubo una adherencia importante de la comunidad paranaense a las restricciones".Por otro lado, dijo que "hay una campaña intensa en hacerle creer a la gente de que el sistema sanitario quiere generar miedo, pero no es así. La enfermedad habitualmente a los médicos no nos genera miedo, sino preocupación; creo que el miedo no sirve, lo que la gente tiene que tomar es conciencia en cosas básicas; tomar medidas de formas de vivir y si no podemos incorporar eso nos estamos exponiendo, pero es una decisión ya personal. Creo que con miedo no vamos a poder convivir con el Coronavirus y es necesario que entendamos todos que hoy no tenemos herramientas para prevenir la enfermedad más que las medidas de prevención, porque no tenemos una vacuna ni tampoco tenemos la certeza de que esté en poco tiempo".En relación al panorama futuro frente a la enfermedad, señaló que "llevamos un número regular de casos y en este momento necesitamos disminuirlos en toda la provincia. Fundamentalmente en Paraná y Gualeguaychú necesitamos que haya un descenso, porque el sistema sanitario lo requiere, ya que los trabajadores de salud están cansados, trabajando a cama caliente. Hay grupos de profesionales que no son reemplazabes, ya que hay hábitos que se adquirieron en estos seis meses entre los trabajadores de salud producto del entrenamiento y es difícil encontrar un trabajador que reemplace, que aprenda todo en forma inmediata"."Para que nuestros trabajadores puedan respirar un poco tranquilos, es necesario disminuir el número de contagios y esto se hace disminuyendo la circulación y tomando las medidas correspondientes", finalizó."Hay muchas personas que se han recuperado que consultan, que tienen intenciones de donar plasma; pero no todas las personas pueden hacerlo, por eso es importante que todos se acerquen a los bancos de sangre porque se requiere un título de anticuerpos que no todos tienen; se necesita un período de recuperación, las mujeres que han tenido hijos o algún embarazo no pueden donar, por eso de la gran cantidad de recuperados muchas mujeres están excluidas del protocolo de donación. Todo aquel que tiene intenciones de donar, le pedimos que se comunique al banco de sangre más cercano de su localidad y que haga la consulta", subrayó.Advirtió que el plasma, "si bien es un ensayo, ha dado resultados y es una instancia más que hay dentro de los tratamientos posibles para los pacientes enfermos de Covid. Tampoco es para todos los pacientes, porque no todos pueden recibir plasma, pero es importante para aquellos que tienen la posibilidad de recibir ese tratamiento".