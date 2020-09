Gremios municipales exigen a intendente Bahl la "urgente" apertura de paritarias

Los gremios que nuclean a los municipales de Paraná conformaron un Frente Sindical para exigirle al intendente Adán Bahl, a través de un petitorio, la apertura de paritarias para discutir salario y manifestarle el rechazo al aumento de tres mil pesos ofrecido de forma unilateral.



"Manifestamos nuestro descontento, repudio, rechazo a esta suma en negro que otorgó unilateralmente el Ejecutivo Municipal presidido por el intendente Bahl", comunicó a Elonce TV la secretaria General de la Asociación del Personal Superior de la Municipalidad de Paraná (APS), Alejandra Levrand.



Y continuó: "Este Frente Sindical es para manifestarle nuestro descontento al intendente Bahl y para pedirle que convoque a una mesa paritaria, donde podamos discutir un salario digno, justo y equitativo, que ya lleva 16 meses sin aumento; además, porque esta suma en negro afecta rotundamente a los jubilados".



"La suma es de tres mil pesos, lo que se traduce en dos cajas de leche y cuatro kilos de pulpa, que además, no llega al trabajador que dio toda su vida en la municipalidad, nos pone en un escenario de angustia y preocupación, sobre todo porque en este escenario de pandemia, todo se dificulta", argumentó la representante de los jerarquizados.



En la oportunidad, comparó que "en noviembre del año, Varisco también dio una suma en negro que no llegó a los pasivos; y Bahl vuelve a repetir esta modalidad".



Por su parte, Ramón Ortiz de Obras Sanitarias, apuntó que "nunca se tuvo en cuenta que por ser un servicio esencial, por la pandemia nunca dejamos de trabajar".



"Tendrían que convocarnos para darnos una recomposición salarial real, que tenga en cuenta a activos y pasivos, que sea remunerativa y bonificable", sentenció al acotar que "un salario promedio de bolsillo es de 20 mil pesos".



En tanto, Liliana Caraballo de ATE municipal, justificó: "Se necesita una paritaria abierta, donde cada gremio pue da expresar la pérdida salarial que acarreamos, y que se planteen las reuniones necesarias cada vez que se necesite de un aumento".



"Los monotributistas, que en su mayoría están abocados a salud, no les alcanzó este aumento", denunció además, al sentenciar: "Es urgente la necesidad de sentarnos en paritarias". (Elonce)