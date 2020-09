Bielsa: "Implementaremos en Entre Ríos el Plan Nacional de Suelos"

María Eugenia Bielsa, Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, dialogó con el programa Buenas Noches, de Elonce TV y se refirió a distintos temas vinculados al acceso a la vivienda.



"Es una muy buena noticia haber podido lanzar en conjunto tantas medidas que tienen que ver con la reactivación económica, como el Procrear y la lista de precios para la construcción. Esto va a ser punta de lanza de la reactivación económica. Hubo un sorteo de Procrear Créditos Personales, es una de las líneas nuevas. En todo el país salieron seleccionados el 28 de agosto muchísimas familias, parejas. Teniendo el crédito Procrear, el crédito personal, se agrega que pueden acceder a un sistema de compra de precios cuidados y esto implica un 20% de descuento en los locales que están adheridos al programa", comentó y agregó que "es únicamente para aquellas personas que tengan la tarjeta Procrear. Es un impulso a la línea Procrear".



Asimismo, dijo que "la gente que salió seleccionada en Entre Ríos es para la primera etapa. Muchos ya tienen la carpeta, sino que muchos ya recibieron parte de los recursos para hacer las obras a las que aspiran. Les decimos que empiecen a pedir un turno con el electricista, con el albañil, ya podemos modificar los muebles de la cocina. Siempre el espíritu es mover la economía y mejorar la vivienda. Esto es tanto para propietarios como inquilinos".



"A esto se le suma Precios Cuidados. Este esfuerzo que los argentinos estamos haciendo vinculado a la reactivación, tiene que ir acompañado a que el volumen no se traslade a la inflación", comentó.



Respecto a las dos últimas líneas de créditos a las que los argentinos pueden inscribirse, que son de Ampliación y Construcción, indicó que "para ampliación el monto disponible es de un millón y medio de pesos y para construcción tres millones y medio de pesos. Hay una nueva fórmula que está vinculada al ingreso familiar. Hay un resguardo del ingreso familiar".



"Nuestro concepto hoy, que además lo queremos fortalecer, es que vinculamos el derecho a la vivienda fuertemente con el derecho al trabajo. Por eso no hay crédito para comprar una casa ya hecha. Hoy la Argentina necesita reactivarse, generar un circuito económico que permita dar cuenta de los puestos de trabajo para construir una casa", aclaró.



Además, indicó que "comprar un terreno urbano cuesta un costo equivalente o mayor a la vivienda. El Plan Nacional de Suelos viene a resolver esta situación, está puesto a disposición de Procrear, pero también a otros programas".



"Las cuotas para pagar en el Procrear no son fijas, están ligadas al salario. En el momento en que el salario supere a la inflación en un 2%, aplica a la inflación. Invertimos la lógica del crédito. Queremos llegar porque es un mecanismo muy sano para acceder a la vivienda. Hay un período de gracia y después se empieza a devolver", finalizó.



Los requisitos para acceder al crédito son "dos salarios y medio mínimos y ocho salarios básicos como tope" y dijo que "todas las políticas están atrevesadas por lo que significa las nuevas modalidades de habitar: familias monoparentales, la gente que vive sola, la diversidad, cuestiones de discapacidad". Plan Nacional del Suelo "Lo que incorpora el programa es el tema suelo. Hoy firmamos con el gobernador un acuerdo para implementar en Entre Ríos el Plan Nacional de Suelos. Es empezar a preparar lotes con servicios para que cuando llegue la vivienda ya estén preparados los lotes, tanto para Procrear como para otros programas del Ministerio. Firmamos también el acuerdo para Argentina Construye Solidaria", manifestó Bielsa a Elonce TV.



"Para poder llegar con la base necesaria para poder pensar a la vivienda y que el acceso al suelo no sea un impedimento, estamos trabajando con distintos sectores de la comunidad que disponen de suelo, que lo ponen a disposición del programa para llegar con las obras de infraestructura que financia el estado. Hay tres mecanismos: capacitación, mesa intersectorial para debatir mejores localizaciones y un Observatorio de cómo evoluciona el costo del suelo", explicó.



Por otra parte, resaltó que "quien tenga la titularidad familiar puede construir en el fondo de la casa de su familia o sobre el lote de los padres. Lo único es que debe estar escriturado antes del 4 de agosto del 2020". Elonce.com