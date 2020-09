ATE advierte que iniciará un plan de lucha si no hay propuesta salarial

Además, se hizo hincapié en la grave situación por la que atraviesan los efectores de salud en relación a la pandemia de coronavirus y adelantaron que volverán a solicitarle una reunión a la ministra de Salud, Sonia Velázquez.



Según detallaron desde el gremio, en la reunión del Consejo Directivo Provincial realizado este martes, y de la que participaron el secretariado provincial, vocales y los secretarios generales de la seccionales, se hizo hincapié en el deterioro del salario de los trabajadores.



En ese sentido, adelantaron que, de no haber una propuesta concreta o la convocatoria a paritarias salariales por parte del Gobierno provincial "iniciarán un plan de lucha".



"Quedó definido que si en los próximos días no se convoca a discusión paritaria en la que se presente una propuesta concreta por parte del gobernador, Gustavo Bordet, se inicia un plan de lucha provincial", confirmaron desde el gremio.



Otro de los temas planteados por los secretarios de las seccionales fue la saturación de los efectores de salud en relación a la pandemia de coronavirus: "El esfuerzo de los trabajadores ya llegó al límite con salarios por debajo de la línea de pobreza, sin licencias profilácticas, sin el pago del bono nacional de 5 mil pesos y sin autorizaciones de reemplazos", indicaron.



"Demandamos a la ministra, Sonia Velázquez, respeto a los trabajadores de salud, que entienda que esta situación no da para más. Volvemos a solicitarle una reunión para plantearle de primera mano lo que está pasando en la provincia, la implementación del Comité de Crisis y un urgente aumento salarial para el sector", indicaron.



Además, el secretario General de la Seccional Federal, Martín Olier, expuso el conflicto en el hospital Crispín Velázquez de la localidad de Sauce de Luna que lleva 10 días de medidas de fuerza a raíz de la negativa de su director, Pedro Salguero, de respetar las normativas en relación a los reemplazos de trabajadores. "Esta situación se repite en otros efectores y aumenta el conflicto en un sistema de salud que ya está al límite", adelantaron. (APF)