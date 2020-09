Polo Obrero reclamó por "trabajo genuino, o la apertura de programas sociales"

Integrantes de organizaciones sociales cortaron la zona de Cinco Esquinas de Paraná en reclamo de "trabajo genuino, o la apertura de programas sociales". Fue tras una concentración que iniciaron en Plaza Belgrano y que demandó la intervención del personal policial por la obstaculización al tránsito vehicular que generaron con la protesta."En una jornada nacional de lucha, pedimos por los cupos que ya deberían estar abonados y no lo están, y porque comedores y merenderos están recibiendo mercadería en mal estado o registran demoras, y porque los kit de limpieza y escolares tampoco están llegando", explicó aJuan Carlos Campovira de Agrupación Movimiento Argentino Rebelde (MAR)."Reclamamos que se pague el Potencial Trabajo en forma urgente, que se entreguen los kit de higiene para comedores y módulos de alimentos y le decimos al gobierno que los $200 que paga por día por el IFE no es lo que gana un trabajador", apuntó Gisela Acevedo de Polo Obrero.

"Queremos trabajo genuino, o que se abran los programas sociales"

"Reclamamos trabajo genuino para que nuestras familias puedan vivir de su esfuerzo y no por dádivas del Estado", apuntó otro joven que integra la agrupación social. "Necesitamos trabajo, y mientras no haya, queremos que el gobierno nacional habrá los cupos de los programas sociales porque en esta cuarentena hubo miles de despidos y no hay trabajo", sentenció.En la oportunidad, la jefa de comisaría segunda, Eliana Galarza, comunicó aque "se les explicó a los manifestantes hasta dónde arriban sus derechos y cuáles son las partes de la calzada que pueden cortar para protestar"."Se le explicó al representante y éste iba a coordinar para que puedan manifestarse dentro de sus derechos", aclaró.