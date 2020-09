Consideran "muy difícil" que este año se pueda retornar a las escuelas en Paraná

La directora de Información, Evaluación y Planeamiento Educativo del Consejo General de Educación (CGE), Claudia Azcárate

, en diálogo con, afirmó que el calendario escolar para este ciclo educativo "no se ha alterado" y en este sentido recordó que para quienes "promocionen este año, o sea que hayan entregado todos los trabajos y hayan alcanzado los aprendizajes esperados, el 16 de septiembre. Aquellos que no hayan promocionado por diferentes motivos, porque no se pudieron conectar, o tuvieron otros ritmos, por lo que fuere que no hayan alcanzado a ese momento los aprendizajes previstos, podrán extenderse hasta el 23 de diciembre y luego tendrán otro período entre febrero y marzo para seguir trabajando, ponerse al día y recuperar saberes". Esta situación comprende a los niveles primario y secundario.Reconoció que estas fechas "son las establecidas por calendario, a veces las escuelas se organizan y van moviéndolas en función de cómo les va yendo a los chicos, es la dinámica propia de las instituciones".Puso relevancia que la semana próxima "es como para hacer un cierre, una devolución de carácter formativa, de retroalimentación a las familias y a los chicos y chicas que han venido haciendo el trabajo hasta acá. Lo que hacemos ahora es como un corte: los trimestres que es la forma como se secuencia el año, se han visto distorsionados, por lo que se ha definido tres períodos, por un lado, un primer corte en junio, donde se entregó un primer informe de evaluación, ahora vamos a entregar un segundo informe que es más bien descriptivo y no va a tener una nota numérica. Sera una apreciación que ese estudiante haya hecho, y va a servir de base para definir a fin de año si está en condiciones de promover".Consultada sobre la posibilidad de que este año se retorne a las clases presenciales, dijo que "es muy poco probable que se pueda retornar a las escuelas. Quizá fin de año puedan hacerlo los chicos de los últimos años, que era el objetivo, que pudieran volver los 'sextos', pero hoy por hoy, con la situación sanitaria como esta es muy complejo pensarlo para Paraná. Tal vez en otros lugares, podría ser; pero en Paraná se ve muy difícil".La evaluación de septiembre es planteada por las autoridades educativas "como un corte para tener un mapa de cuantos estudiantes están en riesgo educativo. Tenemos algunas cifras que hemos hecho en función de algún relevamiento, pero la idea es que cada escuela, a partir de esta evaluación, a esas cifras le podamos poner rostros, poder saber quiénes son y de alguna manera poder acercarnos para que tengan la posibilidad de retomar el proceso que han visto interrumpido por diferentes motivos", afirmó.Para la etapa de los últimos meses del año, y para febrero y marzo del año que viene, "la idea es acercar un cuadernillo hecho por la provincia en función de los saberes curriculares priorizables", comenzó la directora de Información, Evaluación y Planeamiento Educativo del CGE.Este año, recordó "no estamos trabajando con todo el currículo. Desde el CGE se mandó un documento con alguna priorización, y a su vez, cada una de las escuelas en esa semana institucional que tuvieron en agosto, armaron sus propios proyectos curriculares, porque es imposible este año trabajar lo que se hace habitualmente".