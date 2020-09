Reestructuración de la deuda: Entre Ríos "haría la primera oferta esta semana"

El Ministro de Economía de Entre Ríos, Hugo Ballay, se refirió a cómo se encuentra financieramente la provincia, en el marco de la pandemia. Asimismo, se refirió a la reestructuración de la deuda.



Al respecto, en diálogo con el programa Quién Dice Qué, de Elonce TV, dijo que "tenemos que reestructurar la deuda, pero es una situación que también tienen otras provincias. Es un período que ya iniciamos, el compromiso de pago del último cupón de intereses era el 8 de agosto, a partir de ahí había un plazo de 30 días y nosotros antes de esa fecha iniciamos este diálogo con los inversores. Toda la semana pasada y parte de esta lo que hacemos es reunirnos por videoconferencia".



"Les contamos cuál es la situación de la provincia actualmente y recepcionamos sus inquietudes. Esto está hecho con la intermediación del HCBC, que es el banco que la provincia contrató para esta operatoria. Una vez terminado el proceso, se arrancaría con la primera oferta que el gobierno provincial puede hacer. Estamos trabajando pero seguramente va a demandar un tiempo llegar al acuerdo", indicó.



La deuda, según informó, "es un solo título, un solo bono de 500 millones de dólares. La negociación se basa exclusivamente en ese. Estamos trabajando en línea con el equipo del gobierno nacional, ya que hay un área que se ocupa específicamente de las deudas provinciales. Se están discutiendo los plazos de amortización y la tasa de interés. Estas son las grandes variables que, como nos pide el gobernador, vamos a tratar de trabajar y hacerlo lo mejor posible pensando en todos los entrerrianos".



"Esta semana se haría una primera oferta por parte de la provincia y vendrá seguramente una contraoferta y negociación. Aspiramos a que el tiempo de negociación sea el menor posible, pero sabemos que no es una negociación fácil y que se logre rápidamente", remarcó.



Asimismo, señaló que "el vencimiento de capital de los 500 millones de dólares está en los años 2023, 2024 y 2025. Una posibilidad podría ser que este plazo se extienda, en lugar de amortizar el capital en tres años. La tasa inicial, del 8,75%, que fue cuando Entre Ríos emitió este título en 2017, pediremos que pueda ser considerada". Presupuesto También se refirió a la elaboración del Presupuesto e indicó que "en el Ministerio ya en julio se empiezan a mandar las planillas y demás a los otros Ministerios y organismos. Tenemos fecha hasta el 15 de octubre. A los presupuestos uno los hace en base a lo ejecutado. Este año tenemos una ejecución bastante particular, donde vemos que los rubros de Salud, Alimentos y Seguridad tuvieron un incremento de costos. Deberemos ver o proyectar esto mismo. Es ver la ejecución pero con el condimento adicional que este año fue significativo el gasto en esos rubros".



"Hubo gastos que no se ejecutaban. El mes pasado dimos una partida adicional al Ministerio de Salud, de 600 millones de pesos, que fue producto del ahorro de otros gastos de funcionamiento que por la pandemia no estaban ejecutándose. Había partidas que estaban previstas para un año normal y se volcaron a otro sector que sí lo necesitaba, como es Salud. Hablamos de viáticos, combustibles y demás". Coparticipación "El modificar la Ley de Coparticipación creo que es el desafío que tenemos todos los que ocupamos estos lugares en las distintas provincias. Para modificar la Ley de Coparticipación se necesita una ley nacional y una ley en cada una de las provincias, porque es una ley convenio. Cualquier provincia que no esté de acuerdo hace caer esa posibilidad. Ninguna provincia va a estar de acuerdo si esa modificación le produce una disminución de los recursos con los que cuenta", opinó.



Dijo también que "hay provincias del norte que se sienten relegadas. La provincia de Buenos Aires ha hecho reclamos. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires había recibido, en el gobierno anterior, un beneficio. Ahora el gobierno nacional lo está reduciendo, porque tampoco lo está eliminando".



"Se ha trabajado mucho sobre el tema en Comisiones. La provincia de Entre Ríos tuvo un protagonismo importante, pero nunca se llega al objetivo final de convencer a todos para ir a cada una de las legislaturas", agregó.