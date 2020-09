Ballay: "Evaluamos convocar a los gremios para discutir el tema salarial"

El Ministro de Economía de la provincia de Entre Ríos, Hugo Ballay, dialogó con el programa Quién Dice Qué, de Elonce TV, y se refirió al tema salarial.



Al respecto, dijo que "abordamos este tema en reunión de gabinete que tuvimos este lunes. Somos conscientes y estamos evaluando alguna convocatoria a los gremios. Tenemos que ver la forma, no sabemos si virtual o con algún representante, pero consideramos que tenemos que hacerlo. Somos conscientes de la caída del salario, pero también de la caída de los recursos de la provincia".



"El gobernador nos pide la mayor responsabilidad y asumir un compromiso que se pueda cumplir. Cerrar un buen acuerdo y después no cumplirlo es más complicado que llegar a un acuerdo. No podemos escapar a que la situación de la provincia hoy es que estamos terminando de pagar los salarios del día 22, 23. Los que menos ganan cobran en los cinco primeros días, eso se ha mantenido y representa al 90% de los trabajadores", manifestó.



Expresó también que "estamos atentos, trabajando con alternativas para seguramente en el corto plazo estar convocando a los gremios". Elonce.com