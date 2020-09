"Estamos decididos a poner en marcha el consumo interno", afirmó Fernández

El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía el anuncio del nuevo programa de Precios Cuidados para la Construcción, en la planta de la empresa de grifería y accesorios, Hidromet, en la localidad bonaerense de San Fernando."Estamos decididos a poner en marcha el consumo interno y favorecer la compra de todos estos productos y de muchos otros", señaló el mandatario y refirió: "Necesitamos que los argentinos vuelvan a consumir y no nos avergüenza decir que el Estado está presente. Lo que nos da mucha vergüenza es tener un Estado asociado a los especuladores, y nosotros no somos eso"."Una Argentina que sumerge en el 40 por ciento de la pobreza a los argentinos, que quita trabajo porque promueve la especulación, es una Argentina que le sirve a muy pocos, y nosotros queremos un Argentina que nos incluya a todos", destacó el jefe de Estado, quien estuvo acompañado por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y la titular de Aysa, Malena Galmarini.Participaron además del acto el intendente de San Fernando, Juan Andreotti; y el presidente de Hidromet, Luis Schamun.El lanzamiento del programa Precios Cuidados incluye la comercialización de 89 productos de primeras marcas, de 17 rubros diferentes, tanto de obra gruesa como de terminación, a un precio 5 por ciento más bajo respecto de los valores del mercado. Los mismos van a estar distribuidos en más de 500 bocas de expendio de todo el país de las firmas Easy, Sodimac, Blaisten y distintas pinturerías, entre otros.A su turno, el gobernador de Buenos Aires explicó que "durante cuatro años, esta empresa tuvo en aduana e inmovilizadas" maquinarias para trabajar, "que parecían parte de una política encaminada a destruir nuestro aparato productivo", y señaló: "Ahí teníamos empresarios argentinos que, de la nada, con su propio esfuerzo, venían invirtiendo, creyendo en la industria nacional y en la Argentina, que se encontraron con estas políticas que pateaban en contra".A continuación, Kulfas señaló que hoy "es un día muy especial" porque "vemos cómo la industria nacional continúa creciendo y generando nuevos puestos de trabajo e inversiones", y afirmó: "El sector de la construcción va a ser fundamental y vital para la reactivación económica, de la cual ya vemos algunas señales concretas".Al exponer, el presidente de Hidromet agradeció al Presidente y a las autoridades nacionales por "todo lo que hacen por el país", y refirió que la empresa "tiene una historia de trabajo y de esfuerzo, con momentos complejos, y aunque el pasado reciente haya sido muy duro y directamente de supervivencia, estamos llenos de esperanzas nuevas y renovadas"."En esta empresa trabajan 200 personas, y en este pasado reciente maldito nos tocó despedir a muchas personas porque si no no podíamos sobrevivir", aseveró y destacó: "Hoy estamos entrevistando personas, se están recreando las ganas de producir, la necesidad de hacer las cosas en Argentina".Los productos comercializados en el programa Precios Cuidados incluyen cemento, arena, cal, chapas, ladrillos, yeso y placas, productos de aislamiento e impermeabilización, de iluminación, electricidad, materiales de grifería, sanitarios, cerámicos y porcelanatos, y pintura. Los principales proveedores de esos rubros son Ferrum, Roca, FV, Peirano, Saint Gobain, Durlock, Acindar, Loma Negra, Siderar, Osram, Philips, Cerámica San Lorenzo, y Cañuelas.Hidromet es una empresa fabricante de grifería y accesorios para baños, cocinas e instalaciones públicas, que se inauguró en 1980. Cuenta con dos plantas industriales en las que se dividen los distintos procesos de producción de piezas de alta complejidad, ubicadas en Buenos Aires y San Luis.Listado completo de Precios Cuidados para la construcción: https://www.argentina.gob.ar/precios-cuidados/construccion