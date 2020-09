Bordet sobre distribución de recursos: "Hay que ver la Argentina como un todo"

"Hay que ver la Argentina como un todo, que es lo que hace el presidente Alberto Fernández", sostuvo el gobernador Gustavo Bordet respecto de la discusión por la coparticipación de CABA. También recordó que "somos un país federal" y que "la calidad de vida no es la misma en una zona que en otra".



El gobernador Gustavo Bordet reiteró este domingo su respaldo a la decisión del presidente Alberto Fernández respecto de la distribución de un punto y medio por ciento de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. También propuso que se contemple el desarrollo humano de los distritos a la hora de asignar los recursos.



"Somos un país federal, hay distintas extensiones territoriales, cada lugar tiene sus complejidades. La calidad de vida no es la misma en una zona que en otra. Entonces hay que ver la Argentina como un todo, que es lo que hace el presidente Alberto Fernández: interpretar lo que ocurre en todo el territorio del país, en los 24 distritos", afirmó Bordet.



Respecto de la discusión surgida el miércoles, luego del anuncio del Presidente, el mandatario entrerriano recordó que en diciembre de 2016 los gobernadores se reunieron en San Juan para plantear su desacuerdo con la medida del ex presidente Macri de aumentar 3,5 por ciento la coparticipación a CABA porque "resultaba inequitativo", y resaltó que propusieron "distribuir de acuerdo a otro criterio".



"Siempre sostuvimos que era muy inequitativo generar un aumento de esas proporciones a CABA por decreto", puntualizó. Además, recordó que los mandatarios también coincidieron en la necesidad de encontrar nuevos criterios para la distribución de la coparticipación. Desarrollo Humano "Muchos análisis hacen un cálculo muy simple: toman la cantidad de ingresos que tiene cada provincia, lo dividen por el número de habitantes y sacan la distribución por cápita de ingresos. Eso es un error enorme, porque hay que considerar otros factores", explicó Bordet.



En esa línea, el mandatario sostuvo que "quizás el indicador que más se acerca es el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que mide el crecimiento de los países", y que es elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). "Habría que tomar ese índice de desarrollo humano que tiene Argentina y ver cuánto le toca a CABA y cuánto a las provincias", propuso.



Bordet recordó que el IDH "mide variables tales como expectativa de vida de la gente, factores que tienen que ver con la educación, la riqueza. Es un indicador muy completo".



"Si uno desagrega y toma Buenos Aires ese indicador es el mismo que puede tener cualquier capital europea. Ahora, si a ese indicador uno lo lleva a cualquier municipio, cualquier ciudad, cualquier otra provincia de Argentina se va a encontrar que está muy por debajo de los niveles internacionales y que hay una asimetría muy grande", continuó.



"Creo que a las correcciones hay que hacerlas desde un ámbito mucho más complejo donde se sopesen varios factores, no solamente un cálculo tan simple", advirtió.



Por otra parte, el mandatario entrerriano también afirmó que "el presidente Alberto Fernández tiene la facultad constitucional para poder quitar este punto a CABA y transferirlo a otros distritos", y recordó que la decisión de 2016 también fue tomada por decreto. En base a ello fundamentó el comunicado que emitieron el jueves los gobernadores en respaldo al Presidente "siendo consecuente con lo que aquella vez reclamamos con mucho énfasis".



"Es una facultad constitucional", reiteró y puso de relieve que "la ley de Coparticipación sancionada en 1988 por el entonces presidente (Raúl) Alfonsín, en su artículo 8 establece que el Poder Ejecutivo Nacional va a asignar por decreto los fondos coparticipables a CABA, de la distribución primaria, no de la secundaria".



En esa línea, advirtió que si bien se trata de un tema "técnico", "lo cierto es que todas las provincias tenemos garantizada la coparticipación por ley, en cambio la Ciudad de Buenos Aires no", y que en ese contexto "siempre lo hacen por decreto los Presidentes". Esto, "de algún modo debilita el argumento de inconstitucionalidad que por ahí se quiere plantear", subrayó. Base equitativa de ingresos Además, Bordet expresó que "las provincias tenemos otras realidades completamente diferentes", y que al "integrar un país federal, donde las provincias son preexistentes a la Nación, somos fundacionales, también tiene que haber una base equitativa de ingresos".



Luego señaló que "al tema de transferencia de ingresos no sólo hay que verlo desde el lado de la coparticipación, hay que verlo también desde el sistema previsional", y puntualizó en "lo que ocurre con las provincias que tenemos a cargo el sistema previsional". "Hay 13 provincias que tienen el sistema previsional dentro de la órbita provincial. El resto la transfirió a la Nación. Esto también genera una inequidad muy grande", indicó.



Al respecto, el mandatario resalto la decisión de la Anses que "ha transferido a todos los distritos que tenemos Caja (de Jubilaciones) propia, más o menos el equivalente al 50 por ciento de ese déficit. Entonces esto nos da sostenibilidad".



Por otra parte, afirmó que "también es muy importante tener obras en nuestros distritos, que vienen siendo muy postergados durante muchos años, y que son territorios muy extensos y donde hay que acercar los servicios fundamentales".



En esa línea, Bordet resaltó que una ciudad como Buenos Aires "tiene todo a su alcance: luz, gas natural, buena calidad de agua potable, esparcimiento, tiene calidad de vida al salir a la vereda de su casa. En otras zonas del país eso es muy diferente, y también hay que evaluarlo, porque eso también queda plasmado cuando se transfieren recursos, por ejemplo, para obra pública", dijo y resaltó la importancia de "verlo como un todo, no solamente un análisis sesgado de la coparticipación".