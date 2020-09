Macri rompió el silencio: Se refirió a la actualidad política y social del país

Federalismo

Marchas

Restricciones

A diez días de haber regresado a la Argentina y tras mantener un perfil muy bajo durante los últimos nueve meses, Mauricio Macri rompió el silencio y elaboró un análisis de la gestión de Alberto Fernández en muy duros términos. "Las autoridades al frente del Poder Ejecutivo vienen desplegando una serie de medidas que consisten en el ataque sistemático y permanente a nuestra Constitución. Para poder gobernar sin límites, violentan la ley fundamental de la Nación", escribió el exmandatario en una columna publicada en"Se vulnera el pleno funcionamiento de la República, porque no se respetan los reglamentos de las cámaras del Congreso para debatir y sancionar las leyes. Se pretende condicionar al Poder Judicial con una reforma ", advirtió Macri en su texto, titulado "Para defender el presente y ganar el futuro".El expresidente se refirió a la quita de coparticipación a la Ciudad y consideró que hubo una "indignante presión" a Horacio Rodríguez Larreta, quien dio un discurso con proyección nacional el pasado jueves al anunciar que recurriría a la Corte Suprema. "Retrocede el federalismo, porque el oficialismo condiciona a los gobernadores y los extorsiona con el envío de los fondos, lo que fue coronado con la reciente e indignante presión al jefe de gobierno porteño", dijo.Macri llegó al país diez días atrás de un largo viaje a viaje a Francia y Suiza donde combinó vacaciones con actividades en Zurich como flamante presidente de la Fundación FIFA. Desde que dejó la Casa Rosada brindó una entrevista al periodista peruano Álvaro Vargas Llosa y se manifestó en contadas oportunidades vía Twitter. Tuvo un cruce mediático con Fernández en torno a los términos de la charla privada que habían tenido el 19 de marzo, el día antes de decretar la cuarentena estricta.Tal como hizo en las redes sociales, en la columna en, Macri elogió las movilizaciones y los banderazos de protesta contra el Gobierno. "Esta sociedad ya no tolera el atropello a las instituciones, la corrupción de los funcionarios, el delito en ninguna forma, la injusticia, la inseguridad, la impunidad, la violencia, la prepotencia y la anomia", escribió el expresidente.Trazó una línea de continuidad entre "la lucha contra la resolución 125, la exigencia de verdad sobre la muerte del fiscal Nisman, las marchas del Si Se Puede y el mas reciente 17A". "La conciencia cívica se expresa. Autoconvocada y vigorosa se hace oír como en las grandes gestas", dijo.Macri cruzó duramente al Gobierno por las medidas de los últimos meses para combatir el coronavirus. "Se utilizan las restricciones sanitarias para impedir la libre circulación de las personas, y sólo pueden hacerlo aquellos que estén habilitados a extender una declaración jurada que se debe someter a la consideración de las autoridades", cuestionó."No se reconocen los derechos básicos de los ciudadanos para que cada uno proyecte su vida como quiera hacerlo, porque es el Estado el que aspira a decidir por nosotros. Pretende nivelar para abajo", agregó.Macri cerró: "Es la República o la republiqueta; es democracia o demagogia; es elecciones libres o no habrá transparencia en los resultados; es seguridad o vivir con miedo; es el Estado de Derecho o es la jungla; es la propiedad o es la apropiación; es la libertad de expresión o censura; es educación o adoctrinamiento".