Diputados retomará su agenda de trabajo tras controversias por modos de sesionar

La Cámara de Diputados retomará la semana próxima su ritmo de trabajo, tras el acuerdo sobre la modalidad para sesionar al que arribaron las diferentes bancadas del cuerpo, con una agenda en la que sobresalen el Presupuesto 2021, el Aporte Solidario y Extraordinario, las deudas provinciales con la Anses, la reforma judicial y la movilidad previsional.



La Cámara baja volverá al trabajo formal luego de la controvertida sesión del martes 1, en la que el oficialismo y Juntos por el Cambio no se pusieron de acuerdo sobre la metodología a utilizar, y de la que surgieron las judicializadas aprobaciones del proyecto de emergencia al turismo y de aumento de penas a la pesca ilegal.



Con ese asunto pendiente de resolución y con la intensidad que tomó el debate entre los integrantes del Frente de Todos y los de Juntos por el Cambio como consecuencia del decreto presidencial que dispone el traspaso de fondos para el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, la Cámara de Diputados intentará retomar la agenda en los próximos días.



En primer lugar, aparece la presentación del Presupuesto 2021, que en cumplimiento de los plazos que establece la ley de Administración Financiera, debe ser presentado el próximo martes.



Desde la bancada oficialista aún no confirmaron si el ministro de Economía, Martín Guzmán, será el encargado de presentar la iniciativa ante los diputados, o si dejará esa tarea a cargo de algunos de los funcionarios de su cartera.



Según fuentes cercanas a la comisión de Presupuesto, el proyecto llevaría entre tres y cuatro semanas de debate, aprovechando la implementación del sistema de trabajo virtual, que permitiría hacerlo durante más días que con el sistema tradicional, cuando las reuniones sólo se podían hacer con los diputados en Buenos Aires.



Desde el oficialismo parlamentario estimaron que el proyecto podría estar en condiciones de obtener dictamen y llegar a recinto en la primera quincena de octubre, fecha en la que todavía estará vigente el protocolo de sesiones mixtas -con variante de presenciales a demanda- avalado el martes pasado.



En tanto, el martes 15 también se iniciará en la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Heller (Frente de Todos) el debate del proyecto de ley de Aporte Solidario y Extraordinario sobre los patrimonios superiores a 200 millones de pesos para reforzar planes sanitarios y productivos y morigerar los efectos de la pandemia de coronavirus.



Durante la reunión del martes, convocada para las 15, se debatirá además, con la presencia de funcionarios, el proyecto de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema previsional (FGS), que contempla la refinanciación de las deudas provinciales y un nuevo mecanismo para financiar el pago de la ley de Reparación Histórica.



Ambas iniciativas llegarían al recinto en no más de 15 días, ya que no presentan mayores objeciones y no están incluidas entre los temas que Juntos por el Cambio pretende incluir en la lista de los que buscará debatir con sus diputados presentes.



En la semana que se inicia también se dará a conocer el cronograma de trabajo del proyecto de reforma judicial, disparador de los reclamos de Juntos por el Cambio sobre la modalidad para trabajar, por considerar que la paridad de posiciones frente al proyecto presagian una votación muy ajustada que "no podría hacerse de manera virtual".



Las comisiones de Justicia, Asuntos Constitucionales y Presupuesto serán las encargadas de lleva adelante el estudio del proyecto que, adelantó el presidente de la Cámara, Sergio Massa, y eso demandará una decena de reuniones de comisión para escuchar a los especialistas e involucrados en el tema.



A fin de mes, en tanto, estaría listo el proyecto que actualiza la fórmula de movilidad de los haberes previsionales, según el diputado oficialista Marcelo Casaretto, presidente de la comisión mixta -Ejecutivo y Legislativo- que trabaja en su elaboración.



El debate de este proyecto podría darse después del 20 de octubre, cuando debe ser ratificado el protocolo de trabajo vigente, y seguramente bajo la modalidad 'presencial' del interbloque Juntos por el Cambio, que considera a este tema como uno de los más polémicos por los antecedentes de diciembre de 2017, cuando el macrismo impulso el último cambio en la forma de calcular los haberes en el marco de manifestaciones callejeras.



Otros temas que no presentan mayores discrepancias también llegarían al recinto virtual en lo que queda del año, como el que regula la actividad de la fonoaudiología, el que ratifica un convenio con la OIT en materia de caso laboral o el que incorpora al Programa Médico Obligatorio (PMO) las prácticas derivadas de la asistencia a víctimas de violencia de género. (Télam)