Covid: Avizoran merma de casos en Paraná y Gualeguaychú desde la semana próxima

Sociedad El detalle de las localidades donde se reportaron los 193 casos de coronavirus

Extremar los cuidados

El subsecretario de Redes Integradas de Salud, Marcos Bachetti, estimó que, e insistió en la necesidad de extremar los cuidados y el distanciamiento social.Con respecto a la vuelta a fase 3 que transitaron Paraná y Gualeguaychú, el profesional sostuvo que "si bien es pronto para ver el impacto real, cualquier parate de circulación de personas impacta positivamente. Eso es proporcional y es una de las pocas cosas que no se discute del coronavirus.. Estimó que "la semana que viene vamos a tener esa foto también porque ahora se cumplen 10, 15 días desde el inicio de la medida".. "No es ese el principal parámetro que se toma, nuestra preocupación es el viraje que hubo este último mes principalmente en relación a la característica de los pacientes. Durante los primeros meses de la pandemia, la mayoría de los casos eran personas de una franja etárea jóvenes, sin o con pocos factores de riesgo, y por eso la mortalidad en ese momento era bastante baja.Consultado sobre si el virus podría estar perdiendo fuerza, dijo que atento a la experiencia en otros países, "se habla de que después de cuatro o cinco meses de una transmisión activa, puede tener una merma en su actividad global, más que nada en las ciudades grandes. Pero también hay que decir que. "Tenemos que ir a estrategias que tengan que ver con eso, con un cuidado general, con un equilibrio entre convivir con el virus y que la actividad de la vida sea lo más normal posible. En eso hay que ser claro, puesto que, agregó.Además, dio cuenta de que se sigue "trabajando para ampliar los laboratorios que puedan procesar las muestras que se toman en toda la provincia" e insistió en que no es tan importante la cantidad de casos, si no la característica de ellos".Bachetti comentó que el COES no opina sobre qué actividades se deben autorizar. "Sí planteamos en los lugares donde hay circulación comunitaria que lo que se necesita para que el sistema de salud pueda seguir absorbiendo la demanda es bajar la circulación de personas y las estrategias para eso son muchas.indicó.Consultado sobre el sistema de salud, afirmó que "está respondiendo en la medida que el avance de los casos se puedan absorber y por ahora eso se ha podido realizar, lo cual tiene que ver con muchas de las estrategias que nos hemos dado. Si tendríamos el mismo sistema de salud que hace cinco meses atrás, en relación a la capacidad de camas críticas y de cómo atender la demanda, hoy estaríamos colapsados"."La cuarentena estricta que hubo los primeros meses fue positiva y nos permitió poder ampliar" la capacidad de atención, enfatizó el funcionario, aunque aclaró que atento "al potencial de saturación que tiene el virus, en 48 o 72 horas se pueden colapsar los hospitales y las unidades críticas si no se toman recaudos a tiempo".