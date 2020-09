"No son tiempos de reuniones", recordó el Presidente en un saludo de cumpleaños

El presidente Alberto Fernández reiteró este sábado que "no son tiempos de reuniones" sociales en el marco del aislamiento social por la pandemia de coronavirus, al responder por Twitter un mensaje de cumpleaños.



"Feliz cumpleaños querido @jerogi!!! Espero que pases un muy lindo día. Lo mereces. Solo cuídate. No son tiempos de reuniones. A la distancia todos te abrazamos con el afecto de siempre. Felicidades!!!", escribió el Presidente, en respuesta a un mensaje del abogado Jerónimo Guerrero Iraola.



Minutos antes, el letrado platense -coordinador de la Defensoría de la provincia de Buenos Aires y abogado del Centro de Ex Combatientes (CECIM) de La Plata- había escrito en su cuenta de la red social: ""¡Un saludo de Alberto Fernández por mi cumpleaños y todo el año es carnaval!".