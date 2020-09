Provincia trabaja en la rehabilitación del ingreso a San José por la ex ruta 26

Detalle de los trabajos

Ruta 23: tramo Pronunciamiento - Villa Elisa

La titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Alicia Benítez, junto a su equipo de trabajo, y acompañada por el intendente de dicha ciudad, Gustavo Bastian, y el senador provincial Mauricio Santa Cruz, recorrió la obra de rehabilitación de la ex ruta provincial Nº 26 entre la autovía ruta nacional N°14 y el arroyo el Doctor. Dicha traza constituye uno de los accesos a la localidad de San José, en el departamento Colón.Al presenciar la ejecución de las tareas, la directora vial explicó que "se optó por levantar toda la estructura que estaba en muy mal estado hace muchos años y se empezó a trabajar con una metodología que hacía bastante tiempo no se empleaba en Vialidad y que comprende la colocación una capa de siete centímetros de asfalto, la incorporación de una manta geotextil y finalmente otra capa de asfalto del mismo espesor. Hoy hablar de un acceso con 14 cm de espesor sin duda constituye una obra superadora como nos pide el gobernador Gustavo Bordet y pensada para muchos años de durabilidad".A su vez, el mandatario municipal de San José remarcó que "esto es histórico para la ciudad, ya que es un acceso que hace bastante tiempo estaba en muy malas condiciones y hoy esta rehabilitación nos va a permitir el desarrollo turístico, industrial y urbano de la localidad. Sin duda hay que destacar la decisión de nuestro gobernador que a pesar de esta pandemia, está llevando adelante estas obras tan importantes para comunidades como la nuestra y para el desarrollo de la provincia".Por su parte, Santa Cruz manifestó que "son días de mucha emoción. Tal como menciona el intendente, esta gran obra es fruto de la impronta y el énfasis del gobernador que la definió como prioritaria, dentro de su plan de reactivación de la obra pública en Entre Ríos. Es una vía de comunicación muy necesaria para la gente de los barrios de San José como para los vecinos de Colón que podrán recorrer el departamento sin necesidad de ingresar a la autovía".La ex ruta provincial Nº 26 se extiende desde el empalme (distribuidor) con la autovía ruta nacional Nº14, hasta la ciudad de Colón. El tramo a intervenir es comprendido entre el fin de la rama del distribuidor antes dicho y el puente sobre arroyo El Doctor, con una longitud de 3.568 metros.Las tareas a ejecutar son la demolición de las losas que se encuentran en mal estado; construcción de base y sub base, ambas de suelo calcáreo con la adición de cemento; construcción dos capas asfálticas de 7 cm de espesor cada una; limpieza y rectificación de cauce del Arroyo Perucho Verna; ensanche de calzada hasta llegar a los 7,00 metros e instalación de semáforos en el acceso al barrio El Brillante.En referencia a nuevas obras viales para esa zona de la provincia, el legislador destacó que "justamente ayer tuvimos comunicación con el gobernador y nos confirmó el financiamiento para la ruta 23 desde Pronunciamiento a Villa Elisa, por una inversión de 23 millones de dólares. Si bien restan algunos plazos administrativos estamos muy contentos con la novedad de esta obra que será altamente productiva, que une a los departamentos Colón y Uruguay, y que beneficiará a mucha gente de que necesita circular ese camino a diario".La recorrida además contó con la participación del ingeniero jefe de la DPV, Germán Ruiz Díaz; el secretario coordinador Técnico, Miguel Feltes; el inspector de la obra, Edgardo Cancemi y el jefe zonal de Villa Elisa, José Luis Sena