Wado de Pedro: "Se recuperaron fondos que Macri transfirió de manera ilegítima"

La decisión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de ceder fondos porteños a territorio bonaerense quebró la buena sintonía visible durante el transcurso de la pandemia con los dirigentes de la Ciudad, quienes ya anticiparon que recurrirán a la Justicia debido a que consideran a la medida como inconstitucional. En contraposición, 19 gobernadores avalaron el criterio del Ejecutivo, poder en el que alegan la necesidad de mayor federalismo e igualdad entre las provincias.



En una conferencia de prensa en la que se dieron detalles sobre el decreto que creo el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la Provincia, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro se refirió a una transferencia de fondos de manera "ilegítima" hacia la Ciudad, por parte de la administración del expresidente Mauricio Macri, y refirió que Fernández "subsanó una gran injusticia". También remarcó que "desde principios de año" dialogaron con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.



"No se le sacaron fondos al gobierno de la Ciudad, se recuperaron fondos que Macri transfirió de manera ilegítima y que deben ser usados para construir una Argentina federal y equilibrada", sostuvo de Pedro.



"Yo personalmente transmití esta situación. Siempre supieron que recibieron más y que esos recursos no les corresponden", comentó el funcionario y agregó: "El costo funcional de la Policía equivale a menos de un punto de los fondos nacionales, Macri les transfirió más del doble".



El ministro del interior refirió: "Desde principios de año dialogamos con el jefe de gobierno sobre el monto que tenían que devolver. Era una decisión tomada. La Constitución Nacional establece que la transferencia de competencias, funciones y servicios debe hacerse por ley del Congreso y con los recursos correspondientes".



En cuanto a ello, manifestó que la administración de Macri "incumplió las dos cosas" y lo justificó: "La transferencia de la policía se realizó por decreto y los fondos asignados a tal fin representaban más del doble del costo real para su funcionamiento". De Pedro indicó que es importante "respetar nuestra Constitución y el funcionamiento de las instituciones, siempre".



El funcionario se refirió, incluso, a la decisión de los mandatarios porteños de acudir a la Justicia y sostuvo: "Ayer el jefe de gobierno de la Ciudad anunció que recurrirá a la Corte. Dice que la norma es unilateral e inconsulta, esto no es así. Si consideran que este decreto es inconstitucional, entonces también lo es el decreto con el que Macri casi triplicó arbitrariamente y de manera discrecional los fondos del gobierno de la Ciudad".



Por otro lado, sostuvo que la decisión anunciada por Fernández "subsanó una gran injusticia" y, sobre ello, añadió: "Ante la situación que atraviesan millones de argentinos y argentinas esta injusticia es una inmoralidad". Además, indicó que el decreto "garantiza los recursos para la policía de la Ciudad y recupera el excedente para la provincia de Buenos Aires".



De Pedro comentó que "desde el primer día" demostraron "voluntad de diálogo y consenso" y agregó: "Trabajamos con todos y con todas para levantar al país y sacarlo de la difícil situación que nos dejaron".



En la misma sintonía, expresó: "Estamos convencidos de que este esfuerzo debe darse en un marco de unidad y diálogo, pero ese diálogo no puede ser de sordos ni de pícaros, el país necesita que seamos serios y honestos".



También mencionó como "muestras de la voluntad de diálogo" a las conversaciones que, según indicó, mantuvieron con Rodríguez Larreta y su equipo.



"Vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo con todos los sectores, fomentando el diálogo. Para que esto pase, les pedimos que este diálogo empiece a ser sincero y sin picardías. Los argentinos y argentinas necesitan que todos estemos a la altura de las circunstancias", cerró el ministro.



Por su parte, Fernández había manifestado esta mañana: "Me pone muy feliz ver que mi ministro del Interior interpreta mi sentir de un modo tan cabal", refirió esta mañana el Presidente.