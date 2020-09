Bordet recibió el alta médica e invitó a los entrerrianos a "cuidarse" del virus

Cuidar la salud

"Me acaban de comunicar que el último test que me hicieron dio negativo, por lo que ya cuento con el alta médica respecto del Covid 19", señaló el Gobernador, Gustavo Bordet en un mensaje difundido en las redes sociales."Quiero agradecer a los entrerrianos en mi nombre y el de mi familia, por la preocupación constante, los mensajes de aliento y deseos de recuperación que recibimos. Me da fuerza y energía para seguir con una gestión de gobierno que llevo adelante con mucha pasión y compromiso", manifestó el primer mandatario provincial.Al mismo tiempo, explicó en el escrito difundido este viernes que tuvo "una sintomatología muy leve, lo que permitió que pueda cumplir con mis obligaciones desde el hogar, pero ésta no es la realidad de todas las personas que dan positivo. Estamos frente a una enfermedad desconocida, por la cual ya perdieron la vida muchas personas", subrayó Bordet."Por eso quiero invitarlos una vez más a que nos cuidemos a nosotros mismos y de esa manera a nuestros seres queridos. No olvidemos a nuestros profesionales médicos y los trabajadores de la salud que están dejando todo su esfuerzo para curarnos. La salud es lo primero", remarcó el gobernador entrerriano."También quiero ratificarles que vamos a estar trabajando junto al equipo de gobierno para seguir acompañando a nuestro sistema sanitario y a los sectores más perjudicados por esta pandemia con políticas públicas a la altura de las circunstancias", señaló.Al respecto, sostuvo que "el futuro implica nuevos desafíos, y junto al gobierno nacional y los municipios vamos a llevar adelante acciones que nos permitan superar este escenario. El virus nos impone convivir en una nueva normalidad y lo deberemos hacer unidos", concluyó.