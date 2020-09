Ctera pidió la apertura de paritarias y computadoras para docentes

La secretaria general de la Ctera, Sonia Alesso, afirmó que en una reunión mantenida ayer con el ministro de Educación, Nicolás Trotta, la organización sindical pidió que se abran las paritarias en las provincias que aún no lo hicieron, y consideró que, para volver a las clases presenciales en los distintos distritos, "hay que seguir lo que pasa" en el interior del país con los contagios de coronavirus.



"Ayer le pedimos al ministro Trotta que se hagan las paritarias en las provincias que no se hicieron en todo el año", informó hoy Alesso, y pidió al Ejecutivo Nacional y a los gobiernos provinciales "computadoras para aquellos trabajadores y trabajadoras de la educación que aún no tienen una para trabajar".



"Planteamos temas como la conectividad a internet para poder trabajar en todo el país, no solo en Capital Federal. Hablamos de la necesidad que hay de computadoras para muchos docentes, porque muchos no están en condiciones de sacar un crédito para la compra de una computadora", explicó en declaraciones a El Destape Radio.



En ese sentido, dijo que "el Estado Nacional y los gobiernos provinciales tienen que dotar de computadoras a los docentes, ya que es una herramienta de trabajo imprescindible para nosotros".



Por otra parte y consultada acerca del regreso a clases en modo presencial, Alesso sostuvo que "estamos en un momento de crecimiento de la pandemia de coronavirus y tenemos muchos maestros contagiados"



"En algunas provincias -añadió la titular de la Ctera- que retomaron las clases presenciales tuvieron que dar marcha atrás con las medidas".



En ese marco, dijo que "para hablar de clases presenciales hay que seguir lo que pasa en el mapa de las provincias; donde hay un aumento de los casos", y vaticinó que, "si no se puede volver al trabajo presencial, hay que ver de qué manera sostenemos las tareas de los docentes en todo el país".



Al analizar la situación en particular de los maestros en Chubut, Alesso dijo que "en la provincia fueron procesados varios trabajadores de la educación y el secretario de general de los docentes en Chubut por participar en una marcha".



"Desde nuestra organización vamos a acompañar al sindicato docente de Chubut para repudiar la criminalización de la protesta", expresó la secretaria general de la Ctera y señaló que a los docentes chubutenses se les adeuda "una parte importante del salario, igual que a todos los estatales". (Télam)