Máximo Kirchner: Macri "engordó" al distrito "más rico en detrimento del resto"

El jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Máximo Kirchner, respaldó la decisión del presidente Alberto Fernández de quitarle un punto de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y afirmó que el ex mandatario Mauricio Macri "engordó" al distrito "más rico del país en detrimento del resto y nadie habló de la constitucionalidad del decreto"."(Macri) Le dio más a la ciudad más rica: la metáfora perfecta de lo que piensa. Engordaron a la ciudad más rica del país en detrimento del resto y nadie habló de la constitucionalidad del decreto. Era tan grosero (el incremento) que después lo bajaron un poquito. Ahora, cuando Alberto Fernández quiere redistribuir es anticonstitucional", sostuvo al referirse a la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de recurrir a la Corte Suprema de Justicia.El hijo de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, destacó que la medida adoptada por el jefe de Estado cuenta con el respaldo del "80 por ciento de los gobernadores"."Pudimos resolver un problema objetivo, cuando uno miraba el valor de las horas CORES, vimos también que la pandemia agudizó la crisis del sector porque, al no haber eventos deportivos o recitales, el salario del policía no podía contar con adicionales", analizó sobre los reclamos de los uniformados.Y concluyó: "Este caldo de cultivo se fue amontonando. No pasó con (María Eugenia) Vidal, pero sí con Axel (Kicillof) y esta es una realidad objetiva, como también que muchos de los reclamos de hoy también existían en la gestión anterior".