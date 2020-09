No descartan sumarios a policías que protestaron frente a Olivos

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, no descartó la posibilidad de abrir sumarios sobre los efectivos de la Policía Bonaerense que protestaron en la Quinta de Olivos y remarcó que, más allá de los posibles apercibimientos, lo necesario es que se "restituya el trabajo".De todos modos, frente a las protestas que aún continúan en algunas localidades de la Provincia, indicó que "no puede permitirse lo que está pasando y menos en una pandemia".El presidente de la Defensoría Policial, Luis Tonil, advirtió este jueves que el conflicto con la Policía Bonaerense "se profundizará" si no hay garantía de que no habrá "represalia administrativa" contra ningún efectivo."El conflicto no se resuelve sólo con el reclamo salarial. Esto se profundiza si no se resuelve, con la firma de (Sergio) Berni, una decisión administrativa garantizando que no habrá represalias" contra los efectivos que protestaron, subrayó el oficial principal retirado.Por otra parte, precisó que a Berni "se le pasó por un costadito" el conflicto, pero aclaró que de "ninguna manera" apuntaron al funcionario.A la vez, destacó al ex ministro de Seguridad Cristian Ritondo: "Es un conciliador nato, de hecho, a él no le sucedió".