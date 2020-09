Policías bonaerenses mantienen protesta a la espera de los anuncios de Kicillof

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Efectivos de la policía bonaerense permanecían esta mañana concentrados en las puertas del Centro de Coordinación Estratégica de la policía provincial en Puente 12 en La Matanza, a la espera que el gobernador Axel Kicillof dé a conocer detalles del aumento salarial que otorgará a la fuerza.



Además de en La Matanza, las protestas se mantenían en otros puntos del distrito, en todos los casos a la espera del anuncio que realizará el mandatario bonaerense en la Casa de Gobierno de La Plata, en la que anunciará el Plan Integral de Seguridad que, entre otras cuestiones, contempla el aumento salarial.



Por su parte, Luis Tonil, presidente de la Defensoría Policial, dijo hoy en declaraciones a la radio Rock & Pop que los uniformados que representa no formaron parte "de lo que sucedió ayer en la Quinta de Olivos", en relación a los policías que rodearon con patrulleros y móviles ayer la residencia presidencial.



"Lo de ayer fue una falta de respeto total a la institución y la figura presidencial no tiene nada que ver con nuestro reclamo. Se mandaron la macana de sus vidas, hicieron que este conflicto trepara", remarcó Tonil y agregó: "Esta es una protesta que se volvió anárquica, me sorprendió inclusive a mí".



Asimismo explicó que la protesta se organizó hace 15 días "en las distintas redes sociales y los familiares empezaron a fogonear eso".



"Se decía de ir a Casa de Gobierno, al Obelisco a muchos lugares, de pronto surgió un petitorio y ese petitorio tuvo más de 40 mil posteos en redes sociales", indicó.



Por otro lado, dijo que los policías están aguardando detalles del anuncio del gobernador pero que también esperan del Gobierno el compromiso de que no habrá "sanciones" para quienes protestaron.



"Esto se resuelve firmando de manera formal que no habrá represalia administrativa o formal para ningún policía que haya manifestado", concluyó.