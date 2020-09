Protesta de policías y coparticipación: "Siento que resolví el problema"

Política Sector político y gremial repudió la protesta policial bonaerense en Olivos

El presidente Alberto Fernández aseguró esta mañana que "nadie puede verse sorprendido" por la decisión de quitarle un punto de coparticipación a la Ciudad y remarcó que el conflicto de la Policía Bonaerense "no tiene solución más que el Estado se haga cargo"."Era una decisión que teníamos casi tomada y muy hablada con el jefe de Gobierno (porteño, Horacio Rodríguez Larreta), pero que postergamos porque llegó la pandemia", sostuvo el mandatario.El mandatario aseguró que no busca "intranquilizar ni jorobar a nadie" con la decisión de recuperar y destinar a la provincia de Buenos Aires un punto de la coparticipación adicional que, en enero de 2016, el entonces gobierno macrista había establecido, a través de un decreto, para la ciudad de buenos Aires.Asimismo, ratificó su cuestionamiento a las protestas de efectivos de la Policía Bonaerense y se quejó de que "están malversando batería y combustible" de los patrulleros al usarlos en las movilizaciones, a la vez que advirtió que le "preocupa que el ciudadano de a pie queda indefenso"."Veía más de 100 patrulleros parados, que venían de Tigre, Vicente López, San Isidro. Yo me preguntaba: `Éstos patrulleros tiene que estar circulando por las calles´. Están malversando batería, combustible, parados en una demanda policial de esta naturaleza. Lo que me preocupa es que el ciudadano de a pie queda totalmente indefenso", sostuvo el mandatario.Afirmó que "hay una demanda justa, porque hay un atraso de muchos años y ese retraso fue generando malestar", aunque subrayó que "hay un modo de protesta que no se suena apropiado, que es el modo en que protestó ayer (miércoles) la Policía Bonaerense"."Tiene un trasfondo razonable, pero el modo es inadmisible, inaceptable", insistió el Presidente, quien recordó que "no es el primer planteo así en la Argentina" y recordó que hubo situaciones similares en otras provincias.Al ser consultado sobre si consideraba que deberían aplicarse sanciones a los uniformados que participaron en las protestas frente a la Quinta de Olivos el pasado miércoles, Alberto Fernández respondió: "Éso es algo que deberá ver el gobernador de Buenos Aires. Es algo que Axel (Kicillof) tendrá que hablar".